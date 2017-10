Herbstmarkt Hirschaid

von PR-REDAKTION

Zum traditionellen Herbstmarkt im Ortszentrum mit verkaufsoffenem Sonntag haben sich am 22. Oktober über 100 Händler aus der Region angemeldet. Angeboten werden neben den Dingen des täglichen Bedarfs wie Gewürze und Tee auch Strumpfwaren, Blumen, Herbstgestecke, Lederwaren, Uhren sowie Schmuck, Geschenkartikel sowie Textilwaren und viele kulinarische Leckerbissen. Die Palette reicht hier von fränkischen bis hin zu internationalen Gaumenfreuden. Auch ist wieder der inzwischen bekannte Metzger Miha Maver mit einem Stand aus der slowenischen Partnergemeinde Ivancna Gorica auf der Marktfläche vertreten und bietet seine slowenischen Wurst- und Fleischspezialitäten an. Am Geschehen beteiligen sich wieder alle Geschäfte an der Marktmeile sowie Drogeriemarkt Müller und der Discounter netto in der Ortsmitte. Im Gewerbegebiet haben auch viele Geschäfte geöffnet. Der Markt und die Hirschaider Geschäfte sind von 12 bis 17 Uhr geöffnet und laden alle Besucher zum Verweilen und Shoppen in Hirschaid ein.



Kinderflohmarkt mit über 30 Ständen

Ein Kinderflohmarkt, der wieder auf der großen Parkfläche des tegut-Parkplatzes stattfindet komplettiert die Marktfläche. An über 30 Ständen werden die Kinder Spielsachen, Kleidung und mehr zum Verkauf anbieten, um damit ihr Taschengeld aufzubessern.

Die Gemeinde sorgt für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Neben der Rathausstraße steht auch wieder ein Teilstück der Bamberger Straße, von der Einmündung Von-Weyda-Straße bis zur Einmündung Luitpoldstraße, sowie als erweiterte Marktfläche der große tegut-Parkplatz für die Marktstände und Buden zur Verfügung.



Platzkonzert

Von 14.30 bis 16 Uhr lässt das Blasorchester "Hirschaider Blech" unter Leitung von Helmut Weininger mit einem Platzkonzert und flotten Melodien auf der Marktfläche aufhorchen.

Traditionell wird wieder ein Luftballon-Weitfliegen - unter Federführung der Jugend der BRK-Bereitschaft Hirschaid - durchgeführt. Hier warten schöne Gewinne auf die Sieger.



Gemeindebücherei mit Bücherflohmarkt

Die Gemeindebücherei in der Rathausstraße lädt alle Gäste in der Zeit von 12 bis 17 Uhr zum "Tag der offenen Tür" und "Bücherflohmarkt" ein. Besuchen Sie den Flohmarkt, bei dem Schnäppchenjäger aussortierte Sach-, Kinder- und Jugendbücher sowie Zeitschriften, Musikkassetten und CDs zu günstigen Preisen erwerben können. Weiter wird jeweils zur vollen Stunde um 14, 15 und 16 Uhr das Bilderbuchkino für Kinder ab

vier Jahren geöffnet.



Weitere Attraktionen

Auf dem großen Parkplatz vor dem Einkaufsmarkt tegut werden in diesem Jahr wieder neben weiteren Marktständen auch verschiedene Info- und Aktionsstände präsent sein. So haben wieder mehrere Betriebe ihr Kommen zugesagt und die Besucher können sich so von der Leistungsstärke vor Ort überzeugen. Daneben wurde auch an die Kinder gedacht. Die Kleinen können sich auf einer dort extra ausgewiesenen Fläche - je nach Witterung - in einem Kinderfahrgeschäft oder einer Hüpfburg amüsieren.



Umleitung

Die Marktgemeinde weist auf die Sperrung der Ortsdurchfahrt von der Einmündung Von-Weyda-Straße bis zur Einmündung Luitpoldstraße in der Zeit von 9 bis 19 Uhr für Fahrzeuge aller Art hin. Als Umleitungsstrecke für die aus Bamberg kommenden Fahrzeuge werden die Ortsstraßen Sigismundstraße-Schleusenweg-Hinterer Graben in Richtung Forchheim empfohlen. Den aus Forchheim kommenden Verkehrsteilnehmern wird der Weg über die Ortsstraßen Maximilianstraße (BA 27) - Bahnhofsplatz - Stiberstraße gewiesen.

Die Umleitungsstrecken sind beschildert. Um Verkehrsbehinderungen zu vermeiden, ist den Beschilderungen unbedingt Folge zu leisten.

Parkmöglichkeiten für die Marktbesucher stehen gebührenfrei zur Verfügung am Festplatz (Schleusenweg), im Ortszentrum (Parkdeck hinter dem Rathaus) und im Leimhüll (rechter Fahrbahnrand).

Für die Besucher aus Richtung Höchstadt ist der Großparkplatz an der Dreifachsporthalle "RegnitzArena" geeignet.

Norbert Rittmaier