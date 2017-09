Herbstgenuss in Rödelsee

von NINA GRÖTSCH

Die Tage werden wieder kürzer. Pullis, Jacken und Schals sind im Schrank schon nach vorne gerückt. Der Herbst ist da - und mit ihm die Zeit für gemütliche Spaziergänge und Ausflüge. Rödelsee liefert gleich die erste Gelegenheit: Am Samstag, 30. September, und am Sonntag, 1. Oktober, steht in dem Ort am Fuße des Schwanbergs alles unter dem Motto "Herbstliche Gastfreundschaft".

Das Gästehaus Demel, das Weingut Hemberger, das Weingut Vollhals und der Löwenhof laden zu einer kleinen Genussmeile ein. Unter anderem im Schlosshof und entlang der Wiesenbronner Straße ist Schauen und Schlemmen angesagt. Im Gewölbekeller der GWF Schloss Crailsheim zeigen verschiedene Künstler ihre Kunstobjekte.

Zu dem gemütlichen Spaziergang durch den Ort, der gerne von zahlreichen Pausen begleitet wird, sind die Besucher am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr willkommen. Wer mag, nutzt die Chance, sich auch die neue Staudengärtnerei einmal anzusehen.

In der Genussmeile wird derweil in der Luft der Geruch von leckerer Pizza und Flammkuchen liegen. In Handarbeit wird der selbst gemachte Teig mit Hingabe, frischen Zutaten und der nötigen Portion Spaß vor den Augen der Gäste zubereitet und im Steinbackofen gebacken.

Passend zur Jahreszeit darf neben der Weinvielfalt auch ein Federweißer nicht fehlen. Dafür sorgt das Weingut Hemberger, das natürlich auch alkoholfreie Getränke bereit hält.

Im Weingut Vollhals lockt die Häckerstube, der Löwenhof tischt fränkische Lieblingsgerichte auf. Viel Spaß beim Bummel durch Rödelsee wünscht auch das Team von Getränke Soldner. lni