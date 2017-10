Helmbrechts feiert Kärwa

von PR-REDAKTION

Kirchweih, das bedeutet ein Wochenende mit Kirchgang, herzhaftem Essen, Musik und viel guter Laune. In Helmbrechts gibt es am Kärwasonntag, der heuer auf den 22. Oktober fällt, schon fast traditionell noch eine besondere Attraktion: Nämlich einen verkaufsoffener Sonntag mit jeder Menge Aktionen und Aktivitäten. Dafür verantwortlich zeichnet der Verein "Helmbrechts aktiv" mit seinen Kooperationspartnern. Am 22. Oktober öffnen viele Läden von 12 bis 17 Uhr und warten mit besonderen Angeboten, ideal für Schnäppchenjäger, auf.

Viel los sein dürfte wieder in den Straßen der Innenstadt, dort findet ein Hobby- und Künstlermarkt statt und dazu gestalten einheimische Klubs und Institutionen ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher von nah und fern.

So ist in der Friedrich-Ebert-Straße eine Blaulichtmeile aufgebaut, in der Hilfsorganisationen wie Freiwillige Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, BRK, DLRG und Wasserwacht ihre Arbeit präsentieren und in Übungen lebensrettende Handgriffe zeigen. Vertreter der beteiligten Gruppen stellen sich im Laufe des Tages auf der Aktionsfläche am Potsdamer Platz (Kreuzung Kulmbacher Straße / Friedrich-Ebert-Straße / Ottengrüner Straße) vor und informieren über ihre zu leistenden Pflichten und Aufgaben. Ebenso gibt es dort Auskünfte zum Projekt "Heimatladen - warum es sich lohnt, vor Ort zu kaufen". Um 13 Uhr eröffnet Bürgermeister Stefan Pöhlmann offiziell die Veranstaltung.

An den Aktionsflächen stehen überdachte Sitzplätze zur Verfügung, für Musik sorgt Radio Euroherz, angeboten werden fränkische Köstlichkeiten sowie vom AWO-Kindergarten Kaffee und Kuchen.

Doch das Gelände am Brauers-Parkplatz (der übrigens für Autos freigehalten wird) ist nicht der einzige Ort, an dem es an diesem Tag Action angesagt ist. Einige Meter weiter, an der Ecke Kulmbacher Straße/Pressecker Straße beim Kugelbrunnen spielt Alleinunterhalter Enzo auf und Tänzerinnen und Tänzer der Faschingsgesellschaft Helmbrechts zeigen um 14.15 Uhr und um 15.15 Uhr Darbietungen.

In der Gustav-Weiß-Straße veranstaltet der Jugendstadtrat originelle Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche.

Die Frühförderung der Lebenshilfe ist an diesem Tag ebenfalls wieder mit von der Partie und lädt zum Spielen und Basteln ein. Der Helmbrechtser Kreisel veranstaltet für Kinder ab der zweiten Klasse (auf Voranmeldung) wieder einen Steinmetzworkshop.

Die Besucher können auch wieder vor Bäckereien das Zubereiten von "klaana Koung" beobachten und die süßen Köstlichkeiten gleich erwerben. Das Backstubencafé der Bäckerei Purucker ist ebenso geöffnet wie die Hutznstoum des Musik- und Trachtenvereins, in der die "Zammgewerfelten" mit ihrer Musik für gute Stimmung sorgen.

Das Oberfränkische Textilmuseum lädt am Nachmittag des 22. Oktober zum Tag der offenen Tür ein und bittet die Gäste zu einem Handwerkermarkt mit Vorführungen ins Haus, in dem auch die Beatles-Ausstellung zu bewundern ist.

Zur Kärwa in Helmetz ist also wieder einiges geboten, ein Besuch lohnt sich bestimmt.

Wer am Sonntag noch nicht genug von der Helmetzer Kärwa hat: Am Montag, 23. Oktober, tritt der Frankensima um 20 Uhr mit seinem Wirtshauskabarett im Textilmuseum auf und am Dienstag ist Kirchweihmarkt und viele Gaststätten bieten auch an diesem Tag (denn in Helmbrechts ist der Montag der letzte Kirchweihtag) deftige fränkische Gerichte an.

Werner Bußler