Harsdorf lädt wieder ein

von WERNER REIßAUS

Von Morgen, Donnerstag, bis zum kommenden Montag feiern die Harsdorfer ihre traditionelle Kirchweih, und in diesem Jahr jährt sich die Weihe der evangelischen Pfarrkirche St. Martin, die auch einmal den Namen Laurentius trug, zum 252. Mal.

Blicken wir kurz zurück in die Geschichte der St. Martin Kirche: Nach der Erneuerung des Kirchenschiffes wurde das Gotteshaus im Jahr 1765 neu eingeweiht. In der Vergangenheit wurden immer wieder Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an und in der Kirche durchgeführt und die letzten größeren Maßnahmen erfolgten 1963 sowie 2012/2013.

Nach dem Kirchweih-Gottesdienst am Sonntag um 9.30 Uhr mit Pfarrer Ralph Meyer kommt es danach im Saal "Zur Tanne" zu einem Weißwurst-Frühschoppen und mit dabei ist die Untersteinacher Blasmusik. Ab 11.30 Uhr bieten die Wirtsleut` im Saal ein großes Fränkisches Buffet mit Salaten, Sauerbraten, Entenbrust, Pfefferhaxen, Rouladen, Schweinebraten und Schnitzel und einem Nachtisch an.

Auch sonst ist zur Kerwa im Gasthaus "Zur Tanne" natürlich einiges geboten. Für alle Kirchweihtage hat die Familie Passenheim ein reichhaltiges kulinarisches Angebot zusammengestellt. Am Donnerstag kann man sich mit Krenfleisch, Haxen und an der Schlachtplatte stärken und an den restlichen Kirchweihtagen werden Wild, Geflügel und weitere Braten gereicht Am Kirchweihmontag gibt es ab 12.00 Uhr "Schäufele" mit Klößen. Natürlich wird auch im Gasthaus "Zum tapferen Schneiderlein" von Donnerstag bis Montag Kirchweih gefeiert. Anneliese Stoll und ihr Team laden dabei zur Krenfleisch-Kerwa ein.

Am Kerwa-Freitag lädt die Naturkräuterschmiede der Familie Feulner ab 18 Uhr zur Kerwa-Musik mit "Rippla mit Kließ und Kraut" ein. Ab 21.30 Uhr dürfen sich die Besucher auf ein "Schuhplattn mit die Schmiedsmadla" freuen. Und am Sonntag öffnet das Kerwa-Cafe der Familie Feulner um 14 Uhr nochmals ihre Pforten und zum Kaffee gibt es die selbst gebackenen "Küchla" sowie hausgemachte Torten. Werner Reißaus