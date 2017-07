Festival der Weine in Markt Einersheim

von PR-REDAKTION

Partystimmung der Extraklasse, handgemachte Rockmusik und eine karibische Nacht - das alles können die Gäste des Festivals der Weine am kommenden Wochenende in Markt Einersheim erleben. Von 21. bis 23. sind die tüchtigen Helfer des SV Markt Einersheim damit beschäftigt, die Wünsche der Besucher zu erfüllen - sowohl musikalisch als auch kulinarisch und kulturell.

So bietet der Marktplatz mit dem Historischen Rathaus, dem herrschaftlichen Schloss und dem Torbogen ohnehin schon ein außergewöhnliches Ambiente, an den Festtagen erscheint er aber erst recht in einem besonderen Licht.



Karibik trifft Wein

Am Freitag lautet das Motto zum Beispiel "Karibik meets Wine". Einen Sandstrand gibt es zwar nicht, dafür aber die spritzigen Cocktails an der Bar und die passende Musik der Band "Alegria". Aber natürlich kommen auch die Schoppentrinker auf ihre Kosten, und die reichhaltige Speisekarte bietet für den kleinen und großen Hunger genau das Richtige.

Am Samstag spielt die fränkische Kultur eine große Rolle, denn Bürgermeister Herbert Volkamer und die Symbolfigur von Markt Einersheim, "Der Schenk von Speckfeld" alias Christian Lackner, laden ab 17 Uhr zu einem informativen Rundgang zu den baulichen und historischen Schönheiten Markt Einersheims ein.

Wer die Runde mitmacht, wird sich danach auf dem Festplatz noch besser über die fränkische Heimat unterhalten können. Passend dazu steigen die Stammheimer Musikanten mit Blasmusik ein - und hören unter dem Motto "Partyalarm" erst in den späten Abendstunden mit den größten Hits aus den vergangenen Jahrzehnten wieder auf. Und auch die Speisekarte hält eine lokale Spezialität bereit, denn nur am Samstag gibt es den beliebten Steckerlfisch vom Grill.



Rockiger Abend

Bevor die Markt Einersheimer wieder zum Alltag übergehen, steht am Sonntag, 23. Juli, noch ein stimmungsvoller Tag an - und ein rockiger Abend. Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst am Marktplatz mit Dekan Ivo Huber, ab 11.30 Uhr lockt der Mittagstisch mit verschiedenen Spezialitäten und zünftiger Blasmusik von der Bergmannskapelle Knauf. Kaffee und Kuchen dürfen natürlich auch nicht fehlen, ehe am Abend noch ein musikalischer Leckerbissen wartet: "The living Jukebox" Donny Vox gibt sich die Ehre und wird mit seiner Band ab 18 Uhr für einen würdigen Abschluss eines ganz besonderen Weinfestes sorgen. ljr