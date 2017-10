Feiern im Luftkurort

von PR-REDAKTION

Vom 5. bis 9. Oktober lädt der Markt Wirsberg zu seiner traditionellen Michaeli-Kirchweih ein. Fünf Tage lang ist im Luftkurort wieder Feiern angesagt. Auf dem Marktplatz bietet das Schaustellerunternehmen Schramm aus Rehau-Pilgramsreuth mit einem Kinderkarussell, Schiffschaukel sowie Los- und Schießbude reichlich Kurzweil für jedermann. Auch Köstlichkeiten wie gebrannte Mandeln, Popcorn, Zuckerwatte sowie Bratwürste vom Hofladen Purucker dürfen dabei nicht fehlen.

Zur Kirchweih serviert die Wirsberger Gastronomie neben den typischen Kerwa-Gerichten wie Schlachtschüssel, Haxen, Krenfleisch, Gans, Wild und hausgemachten Bratwürsten auch die gewohnten Speisen à la carte.

Viel Gaudi ist in Wirsberg wieder am Kerwa-Montag angesagt. Bei der Festsitzung der "Schürzenjäger" ab 9 Uhr mit dem "Frankensima" Philipp Simon Goletz in ihrem Hauptquartier "Zum wilden Mann" (Gasthof Hereth) wird garantiert kein Auge trocken bleiben.

Für die auswärtigen Gäste bietet es sich an, den Kirchweihbesuch mit einer Wanderung zu verbinden, zum Beispiel über die Ruine Heilingskirche bei Neufang, den Ausgrabungen der Leonhardskirche, durch das romantische Schorgasttal, entlang des Naturlehrpfades im Kosertal mit dem Informations-Pavillon "Wanderrast Koserruh" und dem Andachtskreuz oder über dem 1. Kaiserdenkmal Bayerns auf der Theresienhöhe mit einem herrlichen Blick auf den Luftkurort.

Der Festgottesdienst zur Wirsberger Kirchweih findet am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr in der Markgrafenkirche St. Johannis statt. Die Kirche hat drei Bauzeiten hinter sich. Die ältesten Teile stammen aus dem 12. Jahrhundert und der zweite Bau wurde im Jahre 1646 fertiggestellt. Für den Bau der jetzigen Form wurde am 21. März 1743 der Grundstein gelegt und die neue Kirche am 26. Juni 1746 eingeweiht. Obwohl deshalb die Kirchweih der St. Johanniskirche am 26. Juni gefeiert werden müsste, ist es in Wirsberg bis heute bei der alten Kirchweihe am zweiten Sonntag im Oktober geblieben.

Die Kirchengemeinde Wirsberg hat sich seit über 580 Jahren ihre Selbstständigkeit bewahrt. Im Jahre 1433 verfügte Bischof Antonius von Rotenhan zu Bamberg, dass Wirsberg aus der Pfarrei Marktschorgast auszugliedern sei und die Kapelle Sankt Johannis in Wirsberg zur Pfarrkirche erhoben wird. Im Dreißigjährigen Krieg fiel der kaiserliche Oberst Marcus Corpitz am 1. Februar 1633 mit einer starken Reiterei in Wirsberg ein, ließ die Häuser plündern und fast den ganzen Ort samt der Kirche niederbrennen. Die Einäscherung Wirsbergs geschah nachmittags um 14 Uhr, das tägliche Glockenläuten erinnert noch heute an dieses große Unglück. Sehenswert in der St. Johanniskirche sind der Kanzelalter, früher mit Orgel darüber, ein weiß marmomierter Holzaufbau von Wolfgang Adam Knoll (1744), der 1906 neu gefasst und 1965/66 renoviert wurde sowie das hängende Ölgemälde "Die Zehn Gebote". Stil und Farbigkeit erinnern an den Umkreis Lucas Cranachs.