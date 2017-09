Erntedank- und Kürbisfest Muggendorf

von PR-REDAKTION

In Muggendorf wird am kommenden Wochenende das traditionelle Erntedank und Kürbisfest gefeiert. Auch der Bayerische Bauernverband begeht seinen Kreiserntedanktag im Rahmen der Muggendorfer Festtage. Die dreitägige und sehr beliebte Veranstaltung beginnt am Freitag, 29. September, mit der "First Generation of Number Nine" in der Originalbesetzung von 1987. Einlass ist um 19 Uhr und beste musikalische Stimmung ist hier garantiert!

Der Samstag, 30. September, ist dem fränkischen Brauchtum gewidmet. Mit dem lokalen Trachtenverein "D'Wiesenttaler" aus Muggendorf und den Patenvereinen aus Igensdorf sowie Pegnitz gibt es Volkstänze aus der Fränkischen. Dazu musizieren die Wiesenttaler Musikanten des Trachenvereins. Schlager, Blasmusik, Stimmung und beste Show heißt hier die Devise, wenn die Stadelhofener Musikanten nach dem fränkischen Programm gegen 21 Uhr im beheizten Festzelt auftreten.



Start um 9 Uhr

Der traditionelle Erntefestsonntag, 1. Oktober, startet um 9 Uhr und um 9.30 Uhr mit den Dankgottesdiensten in der katholischen "Auferstehung-Christi" sowie der evangelischen Laurentiuskirche. Danach gibt es einen gemütlichen Frühschoppen mit "Frankenmix". Absoluter Höhepunkt ist dann der Erntefestzug durch den Luftkurort gegen 13.30 Uhr. In der Kundgebung des BBV hält Silke Launert (MdB) die Festansprache.

Eröffnet wird der Nachmittag im Zelt von Wiesenttals Bürgermeister Helmut Taut und dem Direktor des Oberfränkischen Bauernverbandes, Hermann Greif.

Den ganzen Nachmittag über und auch am Abend begleitet Norbert Lodes mit seinen "Juramusikanten" -Programm. Am Festplatz demonstriert der Elternbeirat der Volksschule Wiesenttal in einer Kürbisschnitzwerkstatt die kunstvolle Gestaltung der großen Gartenfrüchte. In der Schule heißt es in der Woche vor dem Fest "Kürbisschnitzen" anstatt Werken. Das abendliche Kürbisfest startet gegen 19 Uhr, wenn es langsam dunkel wird.

Es beginnt mit dem Grußwort des Bürgermeisters und einer Andacht von Dekan Günther Werner. Nach dem Abbrennen des Erntefeuers bewegt sich der Kürbiszug durch den Luftkurort. Danach steigt ein großes Feuerwerk am Rathausvorplatz in den abendlichen Himmel.

dp