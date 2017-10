Erlebnisnacht Mellrichstadt

Ein Meer aus Kerzen





Kulinarisches Angebot





Musik, Feuershows und mehr



Am 28. Oktober ist es wieder soweit, Mellrichstadt feiert zum 14. Mal seine Erlebnisnacht. Diese Nacht der Nächte hat bereits weit über die Region hinaus echten Kultstatus erreicht. Unter dem Motto "Kommen-Entdecken-Staunen-Erleben" sind alle Bürger, Besucher und Gäste eingeladen, Mellrichstadt im Lichtermeer von abertausenden Kerzen mitzuerleben. Dieses Event ist ein nahezu perfektes Zusammenspiel von Musik-, Aktions-, Kultur- und Shoppingnacht. Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher ein Feuerwerk an Aktionen und Attraktionen. Punkt 18 Uhr geht es mit dem Einzug des Drumcorps schlagARTig los.Ab da ist Kribbeln im Bauch und Gänsehautfeeling pur angesagt. Entlang der Straße in der Innenstadt wurden vorab wieder Tausende von Kerzen entzündet, die die Stadt in einem besonderen Schein erstrahlen lassen. Besondere Hingucker werden die illuminierten Gebäude, Brunnen und Plätze sowie die Lichterbilder im Brügel und am oberen und unteren Stadteingang sein.Viele Geschäfte der Innenstadt, einschließlich Bauerngasse bis hinauf vor den oberen Stadteingang, öffnen an diesem Abend ihre Türen, laden zum Bummeln, Informieren, Schauen und Shoppen ein. Mit speziellen Angeboten oder Überraschungen werden die Besucher für ihr "come in and stay" belohnt. Dieser Abend bietet eine ideale Gelegenheit zu einem ungezwungenen "small talk" in lockerer Atmosphäre oder die neuesten Trends für Herbst und Winter zu erkunden oder schon einmal nach Weihnachtsgeschenke Ausschau zu halten.Auch die Gastronomie, Vereine und Interessengruppen sind wieder mit von der Partie und offerieren den "Bummlern" an diesem Abend nicht nur in, sondern auch vor ihren Häusern oder in Innenhöfe und Plätzen ein vielfältiges, kulinarisches Angebot. Willkommen im Schlemmerparadies mit Leckereien "en masse" von deftig bis süß, von regional bis international. Genießerherz, was willst du mehr!Vom Stadteingang im Norden bis zum unteren Tor im Süden der Stadt erwartet die Besucher ein Highlight nach dem anderen. Von "Born to be wild" am Luitpoldbrunnen, Burger meets Music, zarte Gitarrenklänge, Lieder von Straßensängern, Dudelsackmusik und Rock in Hinterhöfen bis zum Wilden Westen reicht die abwechslungsreiche Palette.Dazwischen lauschige Plätzchen zum Verschnaufen, Musik und Gesang quer Beet entlang der Straße, bereichert von Feuershows, Aktionskünstlern und vor allem kulinarischen Schmankerln. Aber auch Kulturliebhaber kommen an diesem Abend wieder voll auf ihre Kosten. Denn auf dem Programm stehen Musikdarbietungen quer Beet, Ausstellungen, Improvisationstheater, Orgelspiel, Klangreisen, Dance-Acts, Lesungen, Funkensprühen. Und sicherlich kommen auch in der 14. Auflage noch einige Highlights hinzu, die die Besucher begeistern werden.Man darf also gespannt sein und sich auf diesen einzigartigen Abend freuen. So sollte man am 28. Oktober nur eines vorhaben: Nach Mellrichstadt gehen - denn da kann man was erleben! Und das Ganze - nach wie vor - bei freiem Eintritt.Das ausführliche Programm ist im Internet unter www.mellrichstadt-rhoen.de zu ersehen.