Drei-Länder-Treffen in Kronach

Unbeschwert bummeln, flanieren und auf Shoppingtour gehen - mit der ganzen Familie und ohne Alltagsstress! Das können Einheimische wie Gäste am Tag der Deutschen Einheit, wenn Kronach wieder von 13 bis 18 Uhr zu seinem allseits beliebten Drei-Länder-Treffen mit verkaufsoffenem Feiertag und großem Flohmarkt einlädt. Auch in diesem Jahr haben sich der Einzelhandel und die Gastronomie Kronachs viele Aktionen, Sonderangebote und so manche Überraschungen für ihre Kunden einfallen lassen. Auf die jüngsten Gäste wartet ein schönes Kinderprogramm, während Schnäppchenjäger beim großen Flohmarkt jede Menge "Schätze" entdecken und ergattern können. Dazu gibt es viele kulinarische Leckereien für jeden Geschmack.Wann könnte man in den Geschäften besser nach Herzenslust stöbern und sich fachkundig beraten lassen als beim alljährlichen Herbst-Event in der Lucas-Cranach-Stadt? Dieses wird als Drei-Länder-Treffen bezeichnet, weil drei Bundesländer aneinander grenzen und der Landkreis Kronach genau zwischen Sachsen und Thüringen liegt. Der feste Termin im Veranstaltungskalender der Stadt Kronach ist eine gute Gelegenheit, deren außergewöhnliche Vielfalt an Geschäften, Gastgebern, Gesundheits- und Wellness-Anbietern sowie des örtlichen Handwerks kennenzulernen. Wie immer wird sich dabei die Kronacher Innenstadt bei Musik und Spaß in einen riesigen Festplatz verwandeln und mit ihrer stimmungsvollen Atmosphäre die Gäste in den Bann ziehen. Sehr bestrebt sind die Verantwortlichen der Aktionsgemeinschaft Kronach und der Kronacher Geschäfte, den Besuchern Jahr für Jahr immer wieder Neuerungen zu bieten, was ihnen auch heuer bestens gelang!Nach der begeistert aufgenommenen Premiere beim verkaufsoffenen Sonntag im Juni dieses Jahres wird sich der Marienplatz auch beim Drei-Länder-Treffen wieder in einen typisch Italienischen Markt verwandeln. Unter dem Motto "Die Kunst des italienischen Geschmacks" präsentieren neun Händler aus "Bella Italia" dieses Mal an noch mehr Ständen und gleich an vier Tagen - vom 2. bis 5. Oktober - ihre Heimat mit typischen Köstlichkeiten. Ihr reichhaltiges Angebot allerbester Qualität umfasst unter anderem wertvolles Olivenöl, vollmundige Weine, köstlichen Käse und leckeres Brot sowie viele weitere Spezialitäten. Die italienischen Händler freuen sich sehr, Kronach nunmehr zum zweiten Mal diese einzigartigen Geschmackserlebnisse bieten zu können.Passend zum Italienischen Markt präsentiert das Autohaus Isert in der Rosenau den Kracher "Ferrari". Die Herzen aller Autofans wird sicherlich auch der Audi-Sport-Club (ASC) Kronach höherschlagen lassen, der - ebenfalls in der Rosenau - seine Traumautos mit den berühmten vier Ringen zeigt. Zudem verkauft der Club wieder für die Liebhaber süßer Köstlichkeiten leckeren selbst gebackenen Kuchen. Natürlich gibt es an dem Tag auch wieder die obligatorischen Kronacher Bratwürste sowie beispielsweise Fischspezialitäten. Erstmals beim Drei-Länder-Treffen vertreten sind die Fotofreunde Steinberg, deren immer am letzten Sonntag im Oktober stattfindende Fotobörse alljährlich Amateur- und Profi-Fotografen aus dem ganzen Bundesgebiet anzieht. Beim 1. Kronacher Foto-Gebrauchtmarkt werden die Fotofreunde in der Bahnhofstraße - auf Kommissionsbasis - ein interessantes Angebot gebrauchter Kameras nebst Zubehör zu günstigen Preisen anbieten. Ab 11 Uhr können alle, die Fotoartikel verkaufen möchten, diese am Stand der Fotofreunde in der Rosenau, Nähe Foto Dölling abgeben und einen Kommissionsvertrag ausfüllen. Von 13 bis 18 Uhr werden die Fotoartikel von den Fotofreunden zum Verkauf angeboten. Dafür erhalten diese eine Vermittlungsprovision über 20 Prozent des Verkaufspreises. Der Verkäufer muss nicht aktiv selbst am Flohmarkt teilnehmen. Ab 17 Uhr kann der erlöste Geldbetrag beziehungsweise nicht Verkauftes wieder abgeholt werden.Fester Bestandteil des Drei-Länder-Treffens ist seit vielen Jahren der große Flohmarkt in der Schwedenstraße, der Spitalstraße und in der J.N.-Zitter-Straße, der wieder mit einer bunt gemischten Auswahl an Kunst, Kitsch und Krempel aufwartet. Bestimmt wird auch heuer so mancher Schnäppchenjäger fündig und das eine oder andere "wertvolle" Stück erwerben. Die offizielle Marktzeit ist ebenfalls von 13 bis 18 Uhr. Die Einteilung der Verkaufsstände für Trödel ist ab 11 Uhr. Am Marienplatz können sich die jüngsten Gäste an Fahrgeschäften und einer Hüpfburg erfreuen.1500 kostenlose Parkplätze in und am Stadtzentrum stehen für die Gäste zur Verfügung. Der Werbebeirat der Aktionsgemeinschaft Kronach lädt die gesamte Bevölkerung herzlich ein und freut sich auf viele schöne Stunden in Ihrer Einkaufsstadt Kronach.Weitere Infos gibt sind unter www.kronach-einkaufen.de erhältlich sowie zum Flohmarkt mit Anmeldung unter Agentur Fischer Tel. 0160/97587608 oder per Email fh95494@gmail.com