Dorfkerwa Danndorf

Die Danndorfer Dorfkerwa wird jedes Jahr am dritten Wochenende im Juli von der Danndorfer Dorfgemeinschaft durchgeführt. Hierbei hat die Ortsjugend auch einen großen Teil beizutragen.

Am Freitag wird sich zum Aufbau des Zeltes getroffen, und am Abend wird die Kerwa traditionell ausgegraben, mit den Worten "Wer hod Kerwa" besungen und befeiert.

Am Samstag beginnt dann abends um 18 Uhr der offizielle Festbetrieb mit Musik, Essen und Barbetrieb. Hierbei eröffnet die Ortsjugend den Tanz.

Am Sonntag ist der traditionelle Gottesdienst im Zelt und im Nachhinein der Mittagstisch. Um 14 Uhr beginnt dann der Umzug der Ortsburschen in der Ortsmitte. Diese holen dann standesgemäß die Ortsmadla sowie die Dorfkinder am Ortsende zum Umzug ab. Im Dorf wieder angekommen, findet der Kerwestanz der Ortsjugend am Feuerwehrhaus statt.

Der Danndorfer Kerweswagen ist einer der ersten, den man vor genau zehn Jahren bei der Brauerei gewinnen konnte. Dieser wurde noch etwas "gepimpt": Durch zusätzliche Kühlluftzuführung, eine größere Gasflasche, Abstellbleche für Maßkrüge, Sonnenschirme, Ketten zum Absperren der Maßkrüge, Flaschenhalter sowie zusätzliche Kühlbehälter für Hochprozentiges. Dieses Jahr hat die Ortsjugend also Jubiläum ihres "Erstrettungsfahrzeugs zur Trockenheitsbekämpfung".

Nach dem Umzug gibt es Kaffee und Kuchen, und am Abend wird die Kerwa durch die Ehrengerichtsverhandlung traditionell gewürdigt. Hierbei werden Straftaten der vergangenen drei Tage vor dem Ehrengericht - bestehend aus dem Oberortsburschen André Wettermann und dem Oberortsmadla Natalja Kausich - angesprochen und verurteilt. Die Strafen werden dann im nächsten Jahr am Freitag wieder beglichen. Danach beginnt der Leichentrunk, und die Kerwa wird wieder eingegraben.