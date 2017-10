Der neue "Pauli" ist einfach super

von PR-REDAKTION

Es war ein Schock für Kinder, Eltern und Personal, als der Paul-Gerhardt-Kindergarten im Sommer 2015 abgebrannt ist. Inzwischen wurde auf dem rund 2000 Quadratmeter großen Grundstück in der Friedrich-Schönauer-Straße ein neuer Kindergarten aufgebaut: Und alle Kinder, die jetzt eingezogen sind, sind sich einig, dass der neue Kindergarten einfach super ist. Geleitet wird der Kindergarten wie zuvor von Monika Hoffmann. "Zur Zeit haben wir 67 Kindergartenkinder und zwölf Krippenkinder. Wir haben schon eine Warteliste", erklärt die Leiterin.

Der Kindergarten wird von der Die Kita gGmbH betrieben. Das Gebäude allerdings gehört der Kirchengemeinde Mangersreuth. Pfarrerin Bettina Weber und Pfarrer Jürgen Rix geben zu, dass sie in den letzten beiden Jahren wegen des schrecklichen Brandes einige schlaflose Nächte hatten. Denn der Neubau war nicht einfach zu realisieren. Nach den aktuellen Vorgaben hätte ein neuer Kindergarten viel weniger Kinder beherbergen können. Aus diesem Grund hat sich die Kirchengemeinde entschieden, das Gebäude zweigeschossig zu bauen. Im Erdgeschoss ist genug Platz für die Kindergartenkinder, im Obergeschoss ist Platz für einen Turnraum und für die Krippenkinder.

Im neuen Paul-Gerhardt-Kindergarten gibt es das herkömmliche Gruppensystem. Die Kindergartenkinder gehen in die Eichhörnchen-, in die Hasen- oder in die Igelgruppe. Die Krippenkinder nennen sich die kleinen Füchse. Doch das starre Gruppenkonzept wird offen gestaltet. Nach der Begrüßung im gemeinsamen Morgenkreis können die Kinder selbst wählen, was sie tun wollen. "Das Raumkonzept ist uns ganz wichtig. Denn wir haben durch die Gruppen einerseits ein festes Umfeld, das für die Kinder sehr wichtig ist, andererseits können wir dem Raumbedürfnis der Kinder gerecht werden", erklärt Hoffmann. Im Klartext bedeutet dies, dass die Kinder jederzeit ins Atelier, in den Bau- und Konstruktionsraum, auf die Bühne, oder in die Turnhalle gehen können. Ruhigere Kinder genießen vielleicht die Zeit in der Puppenecke oder auf dem Klettergerüst, aktivere Kinder dagegen können nach Herzenslust toben.

Rund 2,6 Millionen Euro hat die Kirchengemeinde in den neuen Pauli investiert - inklusive Außengestaltung. Der Kindergarten ist barrierefrei, hat einen Aufzug. Auch der Garten hat gewonnen. Sandspielen, Klettern, genügend Platz für Wasserspiele - alles ist vorhanden. Einige Kinder nutzen die letzten Sonnentage im Herbst, um draußen mit den Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen Action-Painting zu machen. Es gibt eine Rutsche und ein kleines Spielhäuschen im Garten.

Am Sonntag, 22. Oktober, ist von 13 bis 17 Uhr herzlich zum Tag der offenen Tür im neuen Paul-Gerhardt-Kindergarten in der Friedrich-Schönauer-Straße 17 eingeladen. Das Programm beginnt um 13 Uhr mit der Segnung des neuen Kindergartens. Anschließend gibt es einen Imbiss mit Bratwürsten, Kaffee und Kuchen. Ab 14 Uhr sorgen diverse Spielstationen für Kurzweil bei den Kindern, während sich die Erwachsenen die neuen Räume ansehen können. Angeboten werden Kinder-Tattoos, eine Edelstein-Schatzsuche, Enten fischen und ein Glücksrad. Um 16.30 Uhr steht eine Zaubershow auf dem Programm. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.



Ein Ort zum Wohlfühlen

Schöner als zuvor, modern und einladend, ein Ort zum Spielen, Lernen und Wohlfühlen - so präsentiert sich der neue Paul-Gerhardt-Kindergarten, der am Sonntag zum Tag der offenen Tür einlädt. 27 Firmen, darunter 17 aus dem Landkreis Kulmbach, waren unter der Regie des Architekturbüros Kestel seit Juli 2016 mit dem Bau des Kindergartens beschäftigt.

Der neue Paul-Gerhardt-Kindergarten misst 30 x 17 Meter und wurde in Massivbauweise errichtet. Das Dach wurde als flach geneigtes Walmdach mit Foliendeckung ausgeführt. Die Fassade erhielt ein 20 cm starkes Wärmedämmverbundsystem aus mineralischer Dämmung und hellem Oberputz.

Die Fenster wurden in Holz-Aluminium-Konstruktion ausgeführt. Die unterschiedlich farbigen Rahmen geben bereits von außen einen Hinweis auf die dahinter liegenden Nutzungszonen.

An den drei besonnten Fassadenseiten wurde eine spezielle, sich bei Erwärmung passiv (also ohne Stromzufuhr) bläulich verfärbende, thermochrome Verglasung eingebaut. Dies ist ein sich selbst regelnder Sonnenschutz, der auch an den Wochenenden und in den Ferien "arbeitet". Durch den farbigen Dimm-Effekt halten diese Gläser im Sommer bis zu 50% der Sonneneinstrahlung ab. Für Frischluft sorgt eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Sie sorgt für einen permanenten, kontrollierten, nicht wahrnehmbaren Luftaustausch. Zudem bringen Pollen- und Feinstaubfilter Allergikern innerhalb des Gebäudes spürbare Erleichterung.

Bauphysikalisch unterschreitet das Gebäude die Anforderungen der Energieeinsparvorordnung im Primärenergiebedarf um 36 %. Beheizt wird es durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einem Warmwasser-Pufferspeicher. Die Wärmeverteilung erfolgt über Fußbodenheizung. Die Warmwasserversorgung erfolgt dezentral elektrisch. Fossile Energieträger kommen nicht zum Einsatz, insofern ist das neue Kindergartengebäude CO 2 -emmissionsfrei. - Dies entspricht dem Gedankengut und den Leitideen der "Unesco", da der Paul-Gerhardt-Kindergarten die seltene Auszeichnung als "Unesco-Kindergarten" trägt.

Durch die Anordnung des neuen Gebäudes entlang der nordwestlichen Grundstücksgrenze ergibt sich - trotz des flächenmäßig begrenzten Grundstücks - ein großzügiger, nach Süden orientierter Garten-Spielbereich. Der Garten ist durch Bepflanzung in den Krippen- und den Kindergartenbereich unterteilt. Die jeweiligen Spiel- und Klettergeräte sind auf die Altersgruppen abgestimmt. Als kleine "Erinnerung" wurden die etwa 90 Sandsteinquader, die den Brand unbeschadet überstanden hatten, in die Gartengestaltung integriert.

Das Gebäude wird von einer breiten, gepflasterten Terrasse umsäumt, die dann in die Rasenflächen übergeht. Im nördlichen Bereich befindet sich der asphaltierte Zufahrtshof mit Stellplätzen für die Autos des Personals und für Fahrräder. Die Zu- und Abfahrt erfolgt nur von der Paul-Gerhardt-Straße. Der Zugang zum Grundstück erfolgt ebenfalls von der Paul-Gerhardt-Straße, aber auch über den öffentlichen Fußweg, fast an gleicher Stelle, wie früher. Das Grundstück wurde komplett umzäunt, die Zugänge sind gesichert.

Das Gebäude selbst wird durch zwei innenliegende, notwendige Treppenräume erschlossen. Diese sind versetzt zueinander, jeweils an der Nord-West- und an der Süd-Ostseite, angeordnet. So erfüllen sie die Erschließung der öffentlichen und internen Zonen und stellen zugleich die Flucht- und Rettungswege sicher. Sämtliche Zugänge zum Grundstück und die Ein- und Ausgänge des neuen Gebäudes sind barrierefrei. Das Gebäude ist mit einem Aufzug ausgestattet sowie mit einem behindertengerechten WC. Im Kindergarten-WC wurde ein höhenverstellbarer Waschtisch angebracht, auch nutzbar für Inklusionskinder.

Die gesamte Kindergarten-Nutzungszone, inklusive Speiseraum und Küche, ist im Erdgeschoss angeordnet, mit direkter Anbindung an den Gartenbereich. Die Kinderkrippe, der Mehrzweckraum und der Personalbereich befinden sich im Obergeschoss. Die Anbindung zum Gartenbereich erfolgt hier durch die interne Treppe an der Süd-Ost-Seite.

In den KIGA-Gruppenräumen sowie im Schlafraum der Krippe wurden individuell geplante Spiel-/Rückzugs-/Schlaflandschaften eingebaut.