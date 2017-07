Böschemer Stadtfest 2017

von PR-REDAKTION

Es ist das Fest des Jahres in Bischofsheim und findet - im doppelten Sinne - mit Rhöner Charme statt.



Umfangreiche Speise- und Getränkekarte

Das Hotel Residenz, seines Zeichens Mitglied in der Wirtevereinigung Rhöner Charme und Hauptverpflegungspartner des Stadtfestes, tischt besondere kulinari-sche Spezialitäten auf, die sich vom "normalen" Angebot auf Festen abheben. Neben Bratwürsten und Steaks stehen nämlich auch Flammkuchen, Rhöner Burger, Back-schinken und Spanferkel auf der Speisekarte. Zusätzlich gibt es noch es einen Fischstand und am Sonntag auch eine Kuchentheke. Die Getränkekarte kann sich ebenfalls sehen lassen: Neben dem obligatorischen Rhöner Bier und antialkoholi-schen Getränken, stehen auch noch Kaffee, Weine, Cocktails und Schnäpse, die letzteren beiden nur Samstagabend, auf derselben.



Abwechslungsreiches Musikprogramm, Accoustic Jam am Samstagabend

Wie in jedem Jahr wird das Stadtfest am Samstag um 16 Uhr mit einem ökumeni-schen Gottesdienst offiziell eröffnet. Den anschließenden Bieranstich umrahmt die Maumerkapelle Bischofsheim. Ab 20 Uhr heizt dann die Gruppe "Accoustic Jam" dem Publikum kräftig ein. Am Sonntag unterhält zum Weißwurstfrühstück ab 11 Uhr die Trachtenkapelle Unterweißenbrunn. Nach einer Tanzeinlage um 14.30 Uhr spie-len die Swinging Schnitthappys (15.30 Uhr) und zum Ausklang "Die Patienten" (18.30 Uhr).



Kunsthandwerkermarkt, Kinderprogramm und Co.

Unter dem Motto "Spaß, Spiel, Sport" ist auch für Kinder einiges geboten. An beiden Tagen stehen der Bischofsheimer Wasserspielplatz in unmittelbarer Nähe und ein Kinderkarussell zur Verfügung. Am Sonntagnachmittag wird dann unter anderem noch ein kleiner Streichelzoo und eine Hüpfburg aufgebaut. Ein Kunsthandwerker-markt an beiden Tagen (Samstag ab 13 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr) komplettiert das Programm.

Am Sonntag lädt außerdem die Staatliche Berufsfachschule für Holzbildhauer von 13 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Hier werden unter anderem die Abschluss-arbeiten der Absolventen präsentiert.

Weitere Informationen gibt es auf www.bischofsheim.info.