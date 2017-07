von PR-REDAKTION

Seit vielen Jahren stellt die Berger Kerwa eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt dar. Nachdem die Feuerwehr Burgberg jahrzehntelang die Kerwa veranstaltete, hat seit letztem Jahr die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft Lichtenfels die Aufgabe übernommen, die traditionsreiche Veranstaltung im Bergschlossgarten fortzuführen. Die Schützengesellschaft hatte schon einen gewissen Bezug zur Berger Kerwa, da das alljährliche Kerwa-Schießen auf der Schießanlage der Zimmerstutzen ausgetragen wurde.



Der Ort Burgberg als Kerngebiet von Lichtenfels wurde erstmals im 11. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Den Berg überragte eine Burg, die der Verteidigung der Stadt Lichtenfels diente und im Bauernkrieg 1525 zerstört wurde. Ein Wahrzeichen ist die St. Jakobus-Kapelle am Fuße des Burgberges. Seit die Kapelle in den bis Santiago de Compostela führenden Jakobsweg eingebunden ist, kommen viele Gläubige, um von hier ihre Pilgerreise zu beginnen.



Umfangreiches Programm

Zum Auftakt am Freitag um 17 Uhr wird Bürgermeister Andreas Hügerich in Gegenwart des 1. Schützenmeisters Patrick Erhardt das erste Fass Bier anstechen und mit den Ehrengästen aufs Gelingen des Festes anzustoßen. Ab 18 Uhr wird die beliebte heimische Band "Mayor Lenzes" entsprechend ihrem Motto "Let the good times roll" mit Rock-, Country- und Bluesklassikern begeistern. Stimmung macht am Samstag ab 19 Uhr die bekannte sechsköpfige Band "Partyfranken" mit ihrer Sängerin Katha. Das Repertoire reicht von eingängigen Melodien über volkstümliche Musik bis zu Rockklassikern. Am Sonntag ab 10 Uhr treffen sich alle zum Weißwurstfrühschoppen, ab 11 Uhr unterhält das Marktgraitzer Musik-Duo "WIRsindWIR" mit Oldies und aktuellen Schlagern. Zum Ausklang am Montag ab 18 Uhr ist der Schönsreuther Alleinunterhalter Peter Hofmann Garant für einen Abend, an den sich alle noch gerne erinnern werden.



Preisverteilung des Jedermannschießens

Um 19 Uhr findet die Preisverteilung des Jedermannschießens statt, wichtiger Bestandteil der Berger Kerwa. Mit Spannung wird vor allem die Proklamation des Berger Kerwa-Königs im Festzelt erwartet. Das Schießen wird am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 15.30 Uhr auf der Schießanlage der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft ausgetragen. Für Jugendliche bis zwölf Jahren steht ein Lichtpunktgewehr zur Verfügung. Auch hier gibt es eine Siegerehrung. Fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Am Samstag und Sonntag ab 14 Uhr werden auch Kaffee und Kuchen gereicht. Alfred Thieret