Auf geht`s zur Lindauer Kerwa!

von PR-REDAKTION

Seit 2012 feiert eine neue Generation von Kerwaburschen -und madla am Samstag die Kerwa. Die Idee wurde geboren, weil man die Kerwa wieder in die Mitte der Bevölkerung tragen wollte, und so startete man mit viel Enthusiasmus und Idealismus.

Durch die Bauarbeiten am Dorfplatz im Rahmen der Dorferneuerung findet die diesjährige Kerwa in leicht abgewandelter Form auf dem Sportgelände des TDC Lindau statt.

Bereits am Freitag, 14. Juli, um 18 Uhr lädt der TDC Lindau in seiner Sporthütte zu Kerwaspezialitäten wie zum Beispiel Krenfleisch und Hax`n ein.

Am Samstag, 15. Juli, ab 17 Uhr steigt dann der eigentliche Höhepunkt des Kerwatreibens: Neben Livemusik mit der Band "Doublemix" alias Marco Haderlein werden wiederum selbstgemachte Pizza und Bratwürste angeboten.

Der Eintritt hierfür ist wie immer frei. Auch ein Gaudispiel ist gegen 18.30 Uhr geplant. Eine Bar, die ihre Pforten nach Einbruch der Dunkelheit öffnet, will die Gäste außerdem zum Verweilen einladen. Mark Ständner