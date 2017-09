Apfelfest Schwarzach

von PR-REDAKTION

Obst- und Gartenfreunde, aufgepasst! Am Sonntag, 1. Oktober 2017, findet von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Obst- und Gartenbauvereins Schwarzach-Schmeilsdorf am Kelterhaus in der Alten Straße das diesjährige Apfelfest mit vielen Höhepunkten statt. Die Vorsitzenden Edith Wagner, GBV Schwarzach-Schmeilsdorf, und Erich Schiffelholz, LBV-Kreisgruppe Kulmbach, mit ihren Helfern waren in wochenlangen Vorbereitungen bemüht, den hoffentlich zahlreichen Besuchern dieses Naturprodukt mit seinen vielfältigen Genussmöglichkeiten anschaulich zu präsentieren und ihr Interesse zu wecken.

Kinder werden spielerisch und auf anschaulich interessante Weise mit dem beliebten Naturprodukt Apfel vertraut gemacht. So dürfen die Kinder aus mitgebrachten Äpfeln an einer handbetriebenen Presse wieder mit Geschick und Kraft ihren eigenen Apfelsaft herstellen und gleich genießen werden. Als weitere Attraktion für Kinder gibt es diesmal wieder die Möglichkeit zum Holzschnitzen und Korbflechten.

Heimische Handwerker und Produzenten bieten auf der Streuobstwiese und rund um das Kelterhaus ein reichhaltiges Angebot von eigenen kunstvollen Handarbeiten, Naturprodukten und kulinarischen Spezialitäten aus unserer Region an. Frische leckere Apfelküchle, Torten, Obst- und Zwiebelkuchen, von vielen eifrigen Bäckerinnen spendiert, werden zum Kauf angeboten. Suppe, Grillbude und Kaffee und Getränke runden das Angebot ab.

Die Bestellung von Obstgehölzen über den Kreisverband Kulmbach kann abgegeben werden, eine Sortimentsliste der Baumschule liegt aus.

Einen wichtigen Beitrag als Mitveranstalter leistet der Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. KG Kulmbach, der an seinem Infostand wieder interessante Vogel- und Naturschutzthemen vorstellt.