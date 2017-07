Altstadtfest Ebern

von PR-REDAKTION

Am Wochenende wird die Altstadt in Ebern zur Partyzone, es herrscht Ausnahmezustand. Auch das 38. Altstadtfest lädt Besucher aus nah und fern ein, ein paar gemütliche Stunden im Kreise alter Bekannter zu verbringen, aber auch ausgelassen zu feiern. Mit der Schlossbrauerei aus Reckendorf und Veranstaltungstechnik Conrad als mittlerweile gut eingespieltes Team hat sich, in Zusammenarbeit mit der Stadt, in den letzten beiden Jahren doch so Einiges zum Positiven verändert.

Apropos Veränderungen: Für gut befunden wird, dass die Lautstärke auf einem angenehmen Niveau bleibt, nachdem vielen in den Jahren zuvor der Sound zu heftig war. Gespräche, Party und Musikgenuss - alles ist möglich und damit ist das Fest für viele wieder im Ranking der beliebtesten Feste gestiegen.



Knall zum Beginn

Los geht's, wie gehabt, am Samstag um 18 Uhr. Dann ziehen Bürgermeister, Stadtrat, Veranstalter, Festwirt, Schützen und Vereine in Begleitung des Blasorchesters Ebern vom Grauturm aus zum Marktplatz. Dort angekommen, ist Zeit für den Bieranstich und das obligatorische Freibier zum Bieranstich. Den Anstich übernimmt, wie es sich gehört, der Bürgermeister der Stadt, Jürgen Hennemann. Die letzten Wolken, die sich vielleicht noch am Himmel befinden, vertreiben dann die Salutschützen der Schützengesellschaft Ebern, wenn sie das Fest mit ihren Salutschüssen lautstark beginnen lassen. Für die richtige Stimmung sorgt, passend zum zünftigen Bieranstich, erst einmal das Blasorchester Ebern unter der Leitung des neuen und bereits gut eingespielten Dirigenten Sebastian Saffer.



Ein Muss: Frühschoppen

Sowohl am Sonntag als auch am Montag beginnt der Tag mit einem Frühschoppen. Für viele Besucher des Altstadtfestes ist einer der beiden ein Muss. Am Sonntag spielt das Blasorchester Ebern ab 11 Uhr auf, bevor ab 14 Uhr die Nachwuchsmusiker aus Ebern und Umgebung die Bühne übernehmen. Darunter sind das bekannte Saxophonensemble, das triumphale Bläserensemble, die "Crazy Ladys" und ein wildes Percussion-Ensemble. Zusammen machen sie die richtige Musik, um Stimmung in den Sonntagnachmittag zu bringen. Am Montag eröffnen die "Original Preppachtaler" um 11 Uhr den Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück, zu dem viele Firmen und Geschäftsleute mit Belegschaft kommen. So voll ist der Marktplatz sonst an keinem Montagmorgen.



Partytime

Den Nachmittag gestaltet das Sportstudio Schorn mit einer Vorführung seiner teils spektakulären Kampfkünste und zeigt, welche Körperbeherrschung die Sportler haben müssen, um erfolgreich zu sein. Abends übernehmen die Partybands die Bühne am Marktplatz und bieten vor allem der jüngeren Generation jede Menge Gelegenheit zum Mitsingen, Tanzen und Feiern. Am Samstag bringt "Twilight Zone" ab 20 Uhr auch den Ruhigsten in Bewegung, während am Sonntag die "Würzbuam" bereits ab 19 Uhr zum Feiern animieren. Am Montag zeigt dann "Hashtag", was sie als Showband der neuen Generation so drauf hat.



Abrocken am Grauturm

Die Bühne am Marktplatz ist aber nicht die einzige, auf der es heiß her geht. Auch am Grauturm lässt es sich wunderbar abrocken. Denn traditionell ist die Bühne am Marktplatz Garant für Stimmung, während sich am Grauturm eher die Rock-Fans treffen. Am Samstag beginnen um 19.30 Uhr die Rocker von "Late Night", die erst im Frühjahr ihr großes Debüt in der Frauengrundhalle gegeben haben. Die jungen Musiker, die mit Christian und Joni zwei echte Eberner haben, zeigen ihrer Heimatstadt, was sie alles können. Am Sonntag dreht die "Steve's 80's Back Band" ab 19.30 Uhr die Zeit um gut 30 Jahre zurück und lässt die Achtziger aufleben. Am Montag präsentiert schließlich ab 16 Uhr die Tanzgruppe "The Magical Moves" aus Breitbrunn ihr Repertoire, bevor wiederum um 19.30 Uhr die Band "Band at Work" zur Tat schreitet.

Etwas ruhiger, aber nicht weniger schwungvoll geht es im Biergarten "zum Freigang" oder auch im Hof am Diebsturm zu. Hier spielen am Samstag und Sonntag Bands unplugged. Samstag beginnt Armin Nembach um 20 Uhr. Am Sonntag übernimmt "Joe Ginnane" die Bühne. Beide haben bereits eine Fangemeinden in Ebern, die sich auf diese Konzerte freuen.



Stunde der DJs

Disco ist an allen drei Tagen, wie gehabt, im Finanzamthof und im Rathaus geboten. Im Hof des Finanzamtes beginnt die Party jeden Abend ab 21 Uhr. Samstag legt DJ Bump auf, Sonntag zaubert DJ Peet v. H. an den Turntables und am Montag lässt der altbekannte DJ Hammer die Boxen wummern. Im Rathaus legt am Samstag DJ Mc Lari auf, bevor ab Sonntag DJ Peter seine Location übernimmt. Beginn ist stets um 21.30 Uhr.



Festlicher Genuss

Was wäre ein Fest wie das Altstadtfest in Ebern ohne die entsprechende Verpflegung? Natürlich nur halb so schön. Doch zum Glück haben die Organisatoren vorgesorgt. Die Auswahl ist reichlich und so findet sicher jeder etwas für seinen Geschmack. Geheimtipp der letzten Jahre war der Räucherfisch der Frankenräucherei, auch in diesem Jahr mit von der Partie. Aber es gibt natürlich auch andere Gerichte. Unter anderem Pilze aus der Pilzzucht Kalb, Hot Dogs, Bratwürste und den Klassiker Pizza in verschiedensten Variationen. Pasta sowie chinesisches und mexikanisches Essen oder für ganz Süße Crêpes aus dem Backstübchen, Mandeln und Popcorn von Popcorn Gratz und Baumstriezel vom Baumstriezel Oli, bekannt vom Mittelaltermarkt, kommen hinzu. Für die Teenager ist die "Vitamin-S-Bar" auf den Parkplätzen in der Rittergasse, unter der Sparkasse, geöffnet. Dort sind die leckeren alkoholfreien Cocktails erhältlich, die nicht nur den Jugendlichen schmecken, sondern auch zahlreichen Erwachsenen.



Sicher nach Hause

Wer nach dem Fest in Richtung Bamberg fahren möchte, kann bis um 23.38 Uhr mit den Zügen der Agilis fahren. Die Eberner Ortsteile werden vom Fahrdienst der CSU Jesserndorf angefahren. Auch Taxen stehen bereit, wenn sich niemand findet, der diese Aufgabe übernimmt.



Kabarett im Rathaushof

Am Samstag zieht es die Massen in den fast zu engen Rathaushof, wenn es heißt "Zeit für Kabarett". Um 18.30 Uhr beginnt der "waschechte, gebürtige Zwiebeltreter mit sächsischen Wurzeln" Wolfgang Reichmann aus Bamberg mit seinem Programm. Der gewürfelte Franke, wie er sich als Träger des Frankenwürfels offiziell nennen darf, schaut dabei mit Sicherheit gerne aus seinem oberfränkischen Bamberg ins unterfränkische Ebern, das er bereits bei der Mundartrallye im Januar gesehen hat. Auch die Eberner dürften erfreut sein, ihn wieder zu sehen. Ob eine Stunde reicht? Es muss wohl. Denn um 19.30 Uhr übernimmt Florian Herrnleben die Bühne. Ob die beiden gemeinsam anreisen? Möglich wäre es. Denn auch Florian Herrnleben kommt aus Bamberg nach Ebern. In seinem Programm "Schwangerschaftstest: Bestanden!" sinniert er als frischgebackener Vater über Schwangerschaften und das Vaterwerden an sich und dürfte damit auch in Ebern einen Nerv treffen. Schließlich heißt es nicht umsonst: "Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr".

War im letzten Jahr das Kabarett-Programm am Sonntag den Musikern der Musikschule gewichen, so kehrt in diesem Jahr das Kabarett mit voller Kraft zurück. Um 18.30 Uhr präsentiert Jörg Kaiser ein Best-of seiner "Fränkischen Frotzeleien" und um 19.30 Uhr übernimmt Annette von Bamberg mit der Feststellung "Es gibt ein Leben über 50 - jedenfalls für Frauen!".



Künstlermarkt

Der Künstlermarkt am Sonntag darf nicht fehlen. Öffnung ist um 11 Uhr. Geboten wird eine breite Palette an Werken von örtlichen, teils auch überörtlichen Hobbykünstlern. Egal ob Karten zu allen möglichen Anlässen, kleine oder große Taschen, Babyklamotten oder Kuscheltiere, Deko-Elemente aus verschiedensten Materialien oder Spielsachen aus Holz - hier zeigt sich die Kreativität der Menschen aus Ebern und der weiteren Umgebung. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle. Auch für Kinder, die die Möglichkeit haben, selbst kreativ tätig zu werden und ihre Kunstwerke dann mit nach Hause zu nehmen.

Seit letztem Jahr ist der Künstlermarkt unter neuer Leitung. Erich Wolfert, der den Markt initiiert hatte, hat die Leitung an Corinna Wacker und Tanja Roess übergeben und damit das Fortbestehen des Marktes gesichert. Die beiden engagierten Hobbykünstlerinnen beleben den Markt mit neuen Ideen. So wird erstmals eine Hobbykünstlerin mit ihrem Spinnrad vertreten sein. Sie führt vor, wie sie mit Naturwolle arbeitet.



Programm für die Kinder

Für die Kinder beginnt das Altstadtfest bereits am Samstag um 14 Uhr mit dem Kinderflohmarkt "an der Stadtmauer". Hier können sie im Schatten der Mauer und der Bäume zwischen Festgelände und dem Hof der Raiffeisenbank ihre Waren anbieten. Ab 17 Uhr dann, wenn es zu langweilig wird oder alles verkauft ist, wechseln sie zum Hof der Raiffeisen-Volksbank, wo neben der Hüpfburg der AWO auch zahlreiche Spiele vom "MainSpielMobil" zur Verfügung stehen. "Vorhang auf" heißt es hier um 18 Uhr, wenn zum ersten Mal an diesem Wochenende das Karfunkel-Theater zur Aufführung einlädt. Wer beim Flohmarkt am Samstag noch nicht alles verkaufen konnte, hat auch am Sonntag noch einmal die Möglichkeit, ab 11 Uhr Spielsachen und mehr zu verkaufen. Gegen 14 Uhr öffnet wieder der kleine Vergnügungspark im Hof der Raiffeisen-Volksbank, auf dem die Kinder sich wie gehabt austoben können. Die Hüpfburg ist für Kinder immer ein Renner. Am Sonntag um 18 Uhr gibt wieder das Karfunkel-Theater eine Vorstellung. Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr laden am Sonntag um 14.30 Uhr die Kindermuseumsführer des Bürgervereins Ebern zur Stadtführung von Kindern für Kinder ein. Dabei gibt es nicht nur viel Lehrreiches zu erfahren, sondern sicher auch manche lustige Geschichte. Treffpunkt hierfür ist die Hüpfburg. Katharina Becht