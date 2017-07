Acht Kapitel, 23 Seiten

von PR-REDAKTION

Sicherheit ist ein schwer zu definierender Begriff. Wer kann schon immer genau sagen, worin überall noch Gefahren liegen könnten und wie man diese im Vorfeld benennt? Doch es gibt Erfahrungswerte und es gilt, Risiken zu vermindern, Vorsorgen zu treffen und gute Ausgangslagen zu schaffen. Eben dafür hat auch das Lichtenfelser Schützenfest ein Sicherheitskonzept.

23 Seiten dick und acht Kapitel gehaltvoll. So stellt sich dar, was neun Stationen zwischen Veranstalter, Polizei, Feuerwehr oder Sicherheitsdienst besprochen haben müssen. Seit damals 2010 in Duisburg, als während der Loveparade eine Panik ausbrach und Tote und Verletzte zur Folge hatte, kommt Sicherheitskonzepten bei Großveranstaltungen mehr und mehr Bedeutung zu. Eingefordert wird das von Städten und Kommunen. Eine Tatsache, die im vergangenen Jahr auch das Lichtenfelser Schützenfest mit seinen bis zu 50 000 Besuchern erreichte.





Detaillierte Platzkenntnisse



Dieter Brandmeier kennt das Schützenfest seiner Königlich Privilegierten Scharfschützengesellschaft besonders gut. "Zentimetergut" sogar. Der 1. Platzmeister misst weit vor jedem Schützenfest aus, ob die Aufbauten ankommender Schausteller überhaupt auf den Platz oder zum Nachbargeschäft passen, ob sie nicht vielleicht Zugänge verstellen oder ob durch ihre Maße eine verbindliche Brandbestimmung nicht eingehalten werden kann, welche den Abstand zwischen Fahrgeschäften und Stadthalle bestimmt. Seit 1982 ist er damit beauftragt, Schaustellern ihren Platz zuzuweisen. Wohl niemand kennt den Platz besser als der Lichtenfelser, der Lagepläne durchgeht und "in 3-D denkt". Insofern war es vor einem Jahr klar, dass er am ersten zu erstellenden Sicherheitskonzept großen Anteil haben würde. Er selbst spricht von einem "Sprung ins kalte Wasser".

Auf die Frage, ob ein Sicherheitskonzept auch notarisch geprüft sein muss, antwortet Erwin Kalb mit einem Nein und einem Aber. "Das prüft die Polizei, das prüft das Ordnungsamt und es prüfen alle Rettungsorgane", so der erste Schützenmeister, auch er in die Konzeptionierung einbezogen. "Sechs bis acht Wochen vor Festbeginn", so Kalb, stehe das Konzept, welches ihn auch als Leiter und Ansprechpartner eines Krisenstabs ausweist. Mit der Funktion, "im Ereignisfall die Entscheidungen des Krisenstabs gegenüber der Presse zu erklären".





Evakuierungsplan



Von Stromausfall bis Unfall, Unwetter und Bombendrohung reichen die Gedanken zu Sofortmaßnahmen und Handlungsabläufen. Selbst einen Evakuierungsplan gibt es, der eine Fluchtwegeregelung beinhaltet. Und unter Punkt 5.3.2 ist gar die Notfallkommunikation des Krisenstabs geregelt. Auch wenn Erwin Kalb davon spricht, dass das erstmalige Verfertigen eines solchen die Umstände und Eventualitäten berücksichtigenden Sicherheitskonzepts zwei Wochen Arbeit in Anspruch genommen haben dürfte, federt der mit der schriftlichen Ausarbeitung beauftragte Brandmeier dies doch ein wenig ab. "Ich war ja deswegen nicht in Klausur", so der Platzmeister launig. Ein Grund dafür liegt im Korbmarkt, denn viel von dem, was dort schon greift und geregelt wurde, floss in die Ausfertigung ein. "Wir reichen es beim Ordnungsamt ein, die laden alle Beteiligten dann zur Besprechung und zum Austausch", so Brandmeier. Alle Beteiligten, dazu zählen neben dem Veranstalter, der Polizei und Feuerwehr auch der Festwirt, der Sanitätsdienst, die Stadtverwaltung, der Hallenmeister der Stadthalle und natürlich auch der mit Zugangskontrollen beauftragte Sicherheitsdienst.





Szenarien geübt



Struktur des Veranstaltungsgeländes, Fluchtwege, Evakuierung, Verkehrslenkung, Kommunikation, Sicherheits- und Ordnungsdienst, sanitätsdienstliche Versorgung und Feuerwehr - alles und alle Abläufe festgehalten von Dieter Brandmeier. Und dabei elastisch formuliert, um auch das zu berücksichtigen, was nicht vorstellbar ist.

Denn wer kann schon immer sagen, worin überall noch Gefahren liegen können? Einmal, so erinnert sich Brandmeier, gab es tatsächlich eine Notfallsituation. Eine besetzte Gondel löste sich Anfang der 80er Jahre vom Riesenrad, direkt auf dem höchsten Punkt. "Sie fiel in die Speichen", so Brandmeier. Zu Schaden gekommen sei niemand, aber der Punkt "Notbefreiung von Fahrgästen", welcher auf Seite 10 des Sicherheitskonzepts besprochen wird, wurde Wirklichkeit. "Solche Szenarien hat die Feuerwehr auf dem Schützenplatz aber auch schon mal geübt", versichert Brandmeier. Und überhaupt sei der Sicherheitsgedanke nicht neu: "Absprachen gab es bisher immer." Jetzt aber liegen sie im zweiten Jahr in gedruckter Form vor.

Markus Häggberg