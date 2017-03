Verkaufsoffener Sonntag in Ebermannstadt

von PR-REDAKTION

Schluss mit Frost und Kälte. Jetzt ist frühlingshaftes Vogelgezwitscher angesagt. Die ersten warmen Sonnenstrahlen machen Lust auf Krokusse, Hyazinthen und eine bunte Tulpenpracht. Die ersten zweistelligen Plusgrade machen aber auch Lust auf einen Frühlingsspaziergang und auf die neuesten Modetrends. Diese können Sie beim offenen Einkaufssonntag in Ebermannstadt am Sonntag, 12. März, kennen lernen. Hier finden Sie die Zeit, sich dem unbeschwerten Bummeln und Shoppen hinzugeben. Losgelöst vom Alltagsstress und mit der Familie im Schlepptau lässt sich so ein angenehmer Sonntag verbringen, an dem man auch noch richtig sparen und tolle vielseitige Angebote wahrnehmen kann.



Farbenfroh in den Frühling

Dafür sorgt unter anderem Textil Winkler. "Bei den Frühlingsmoden kann man natürlich immer bedenkenlos zuschlagen", erklärt Geschäftsführer Alwin Gebhardt. Besonders die Farben "Rose" und "Himmelblau" liegen in diesem Frühling im Trend. Auch glitzern und blinken kann es im Frühjahr 2017 gar nicht genug. Dazu gehört das richtige Schuhwerk. Exklusive neue Schuhmoden stehen am Sonntag zum Bestaunen und Anprobieren bei Textil Winkler bereit. Damit das Einkaufen zum Genuss wird, haben die Mitarbeiter italienische Köstlichkeiten organisiert, mit denen sie die Kunden verwöhnen. Bereitgestellt werden Schlemmereien wie Tiramisu, wahlweise mit Likör, und dazu ein Espresso.



Bogenschießen: Ziel erkannt?

Damit man beim modischen Shopping nicht zweimal hinsehen muss, hat Fey und Eye Optik rechtzeitig zur neuen Saison alle neuen Brillenmodelle im Angebot. Auch aktuelle Sonnenbrillen, ob sportlich oder nicht, sind vertreten, mit Markenqualität von Reebok als i-Tüpfelchen. Und falls Sie bereits Brillenträger sind, sich aber mit Ihrer derzeitigen Sehhilfe unwohl fühlen, hat Fey und Eye eine besondere Aktion: Sie werden völlig kostenfrei beraten mit dem Ziel, eine Sehhilfe zu finden, mit der Sie sich auch wohlfühlen. Als Hilfsmittel greifen die Experten auf neueste elektronische Messgeräte zurück, damit Sie zufrieden sind. Zudem ist ein Projekt für die Kleinen am verkaufsoffenen Sonntag geplant. Es wird einen Stand zum Bogenschießen geben, an dem die gewonnene Sehverbesserung gleich auf die Probe gestellt werden kann. Selbstverständlich wird es hierbei auch etwas zu gewinnen geben.

Ebenfalls topaktuelle Brillen finden Sie auch sonntags bei Optik Schütz. Das Team berät Sie gerne, welches Modell am besten passt. Die Auswahl ist groß; jeder kann davon ausgehen, die für ihn passende aktuelle Brille zu finden.



Top-Angebote im Autohaus

Damit Sie möglichst komfortabel und sicher Ihre Errungenschaften vom verkaufsoffenen Sonntag in Ebermannstadt nach Hause transportieren können, hat das Autohaus Hirsch für Sie topaktuelle Neu- und Gebrauchtwagen zum Begutachten bereitgestellt. Von 13 bis 17 Uhr können Sie die Top-Angebote in Augenschein nehmen. Wer will, kann sein Lieblingsfahrzeug zu Top-Raten auch ohne Anzahlung gleich mitnehmen.

Und falls zum Traumauto noch das Traumhaus fehlt, ist SAP Massivhaus in Rüssenbach Ihr Ansprechpartner. Hier wird in einem beratenden Gespräch auf all Ihre Wünsche Rücksicht genommen. Zudem erhalten Sie wertvolle Tipps und Anregungen. Baustoffe und Haustechnik entsprechen dabei exakt Ihren Anforderungen sowie den anerkannten modernen Regeln der Technik. SAP Massivhaus garantiert Ihr individuelles Traumhaus zum Wunschtermin - schlüsselfertig und in höchster Qualität.



Rundflüge über die Region

Und wenn Sie nach dem ausgiebigen Bestaunen der tollen Angebote des verkaufsoffenen Sonntags noch nicht genug von Ebermannstadt haben, können Sie bei der fränkischen Fliegerschule Burg Feuerstein von höherer Warte aus einen Blick auf Ebermannstadt genießen. Die Fliegerschule bietet Rundflüge über Ebermannstadt und die Region an. Flugbetrieb herrscht an jedem Tag, der fürs Fliegen geeignet ist - und zwar von 9 bis 19 Uhr und nach Absprache sogar flexibel darüber hinaus. Zudem verlangt die Fliegerschule keine Landegebühren, was für Piloten den Startschuss zum Erkunden der Lüfte günstig macht. Andreas Hofbauer