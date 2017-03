Verkaufsoffener Sonntag Kronach

Vielfalt ist Trumpf



Wenn am Sonntag, 19. März, die Aktionsgemeinschaft Kronach mit dem so genannten Frühlingsshopping ihr Veranstaltungsjahr eröffnet, wird sich die Lucas-Cranach-Stadt in eine lebendige Flanier- und Einkaufsmeile verwandeln. Am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres haben Besucher aus nah und fern die Möglichkeit, sich von 13 bis 18 Uhr von der außergewöhnlichen Angebotsvielfalt der Kronacher Einzelhändler zu überzeugen, sich dabei gut unterhalten zu lassen und natürlich auch die kulinarischen Leckereien zu genießen.Die Kreisstadt steht sowohl für ihre über 1000-jährige Geschichte und ihr einmaliges Flair, als auch für ein breites Spektrum an Fach- und Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern, die durch Kundennähe, Qualität und Service den Einkauf zum Erlebnis werden lassen. Der verkaufsoffene Sonntag ist eine gute Gelegenheit, diese außergewöhnliche Vielfalt kennen zu lernen.Wie immer haben die Verantwortlichen der Aktionsgemeinschaft Kronach und der Kronacher Geschäfte ein abwechslungsreiches Programm, Aktionen und kulinarische Köstlichkeiten vorbereitet, um die Attraktivität der Einkaufsstadt Kronach hervorzuheben.Beim unbeschwerten Shopping-Erlebnis können die soeben eingetroffenen Frühjahrskollektionen mit den topaktuellen Trends entdeckt werden. Ein schier unerschöpfliches Angebot an Krimskrams und Dekorativem, aber auch Nützlichem bietet der große Trödelmarkt. Ums leibliche Wohl braucht sich niemand Sorgen machen. Sowohl die Liebhaber süßer Köstlichkeiten als auch eher deftiger Speisen können aus dem Vollen schöpfen. Der Audi-Sport-Club Kronach in der Rosenau bietet Kaffee und leckeren selbstgebackenen Kuchen an. Weitere Infos unter www.kronach-einkaufen.de