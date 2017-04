Tag der offenen Tür "Alte Kaserne" in Ebern

Dieses Jahr beginnt der Tag der offenen Türe im Gewerbepark "Alte Kaserne" in Ebern bereits um 10 Uhr. Das ist zugleich der Startschuss für den Hobbykünstlermarkt in der Frauengrundhalle. Dieser kleine, aber feine Markt hat sich in den letzten Jahren zum großen Programm gesellt und bereichert den Tag ungemein. Deshalb freut es die Organisatoren dieses Jahr besonders, dass voraussichtlich erstmals zehn Aussteller ihre Kunstwerke präsentieren werden.

Das Spektrum reicht von genähten Schätzen und zauberhaften Ketten über bunte Holzwaren bis zu robusten Gartentieren aus Metall und Stein und Deko-Elementen aus Beton. Für Kinder bietet die Hobbykünstlerin Corinna Wacker wieder die Möglichkeit, eine Kleinigkeit zu basteln. "Muttertag steht ja vor der Tür", schmunzelt sie und hofft, dass die Kinder ihren Müttern damit eine Freude machen.



Dr. Friedrich spricht

Ab 10.30 Uhr geht es dann im "Stadl" weiter. Dort hält der Eberner CSU-Ortsverband einen politischen Frühschoppen ab, bei dem ab ca. 11 Uhr der ehemalige Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich sprechen wird. Im Anschluss an seine Rede begeben sich die Lokalpolitiker mit ihrem Gast auf einen Rundgang durchs Gelände.

Auch sonst ist einiges geboten. Das BRK bietet mit Popcorn, Zuckerwatte und Hüpfburg einen spannenden Anziehungspunkt für alle Familien mit Kindern. Daneben kann ein Rettungswagen besichtigt werden, die Sozialstation informiert und die Erwachsenen können unter anderem ihren Blutdruck und Blutzuckerspiegel messen lassen. Zwei Häuser weiter, wo seit einigen Wochen die Tagespflege "Sonnenschein" ansässig ist, steppt am Nachmittag sozusagen der Bär, wenn zwischen 12 und 15 Uhr Live-Musik zu Kaffee und Kuchen lockt. Doch auch die Caritas Sozialstation, die ja im "Sozial-Eck" ansässig ist, informiert ausführlich über ihr Programm.

In der Geschwister-Scholl-Straße logiert die Künstlergruppe Weißenbrunn mit ihrem Projekt "KASA-NOVA". Auch hier gibt es wieder reichlich Kunstwerke zu bestaunen. Lisa Bauer aus Rentweinsdorf zeigt Keramik und Glasperlenkunst. Uwe Breunig aus Gereuth, Manuela Steffan aus Ebern und Monika Güdokeit aus Berlin präsentieren ihre Kunstwerke ebenso wie die kleinen Nachwuchskünstler, die ihre Werke in verschiedenen Malkursen der Künstlergruppe hergestellt haben.



Solides Handwerk

Weniger Kunst als vielmehr solides Handwerk zeigen die MAYster-Schreinerei Sebastian May und die Maler Klee GmbH. Und nicht nur bei Caritas, AWO und BRK geht es um die Gesundheit, auch bei Frei-Raum Unterfranken in der Geschwister-Scholl-Str. kann man etwas für sich und seinen Körper tun. Hier bietet Lieselotte Weisel stündlich TaiChi-Chuan-Vorführungen sowie TaiChi-QiGong-Übungen zum Mitmachen an. Wer sich über vegetarische oder vegane Ernährung informieren möchte, ist hier ebenfalls an der richtigen Stelle. Gegen 18 Uhr bietet Lieselotte Weisel zum Tagesabschluss eine geführte Meditation zur Regeneration von Körper, Geist und Seele. Ums leibliche Wohl kümmert sich das Bistro "Wache" mit frisch gebackener Pizza und aus dem "Stadl" duftet es zur Mittagszeit nach verschiedenen herzhaften Bräten, aber auch nach den Schmankerln, die sich üblicherweise auf der Karte finden.

So können sich alle, die gegen 17 Uhr zum Maibaumaufstellen auf den Marktplatz aufbrechen wollen, noch gut stärken.

Katharina Becht