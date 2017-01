Start in die neue Saison

von PR-REDAKTION

Auch wenn die Temperaturen noch nicht dazu einladen, eine Runde mit dem Motorrad zu drehen, so ist die Vorfreude auf die neue Saison langsam spürbar. Und spätestens, wenn die Obermain-Bike Motorradmesse am 4. und 5. Februar in der Stadthalle ihre Pforten öffnet, läuft im Kopfkino schon der Film von der Sommertour auf zwei Rädern. Zum vierten Mal unter diesem Namen vom Zweirad-Verlag veranstaltet, bietet die Obermain-Bike ein noch umfangreicheres Angebot für alle Biker und Rollerfahrer; egal ob sie ein neues Motorrad, Zubehör, Bekleidung oder Reiseangebote suchen.

Nachdem im vergangen Jahr mit Harley-Davidson, Ducati und Kawasaki drei große Markenhändler erstmals auf der Messe ausstellten, kommt jetzt mit BMW eine weitere Top-Marke hinzu. Die Motorräder stehen nur ein paar Schritte auseinander und können in aller Ruhe Probe gesessen werden.



Erweitertes Angebot

Auf der Obermain-Bike werden aber nicht nur die Neumodelle durch die regionalen Fachhändler präsentiert, auch rund ums Motorrad und seinen Besitzer ist am Messe-Wochenende wieder viel geboten. Dem Wunsch der Besucher entsprechend wurde das Angebot an Motorradbekleidung erweitert, darüber hinaus bieten Spezialisten Dienstleistungen wie geführte Touren oder Sicherheitstrainings an, auch die Customizer und Technikbieter sind mit ihrem Angebot vertreten. Zum ersten Mal präsentiert sich auf der Obermain-Bike auch ein Tätowierer. Auf der Galerie können regionale Motorradclubs und -vereine über ihre Aktivitäten informieren.

Für das leibliche Wohl ist wie in den Vorjahren bestens gesorgt: neben Kaffee und Kuchen tischt die Gastronomie wieder kleine Mahlzeiten auf. Wer sich kulinarisch etwas gönnen möchte, kann zum leckeren Pulled-Pork Burger greifen, der dieses Mal neu im Speiseangebot ist. Und traditionell gibt es am Sonntagvormittag wieder Weißwurst mit Brezel und Weißbier. Wie in den Vorjahren kocht Peter Stütz vom Bar-bee-q, der diesen Sommer den Kabel 1-Wettbewerb "Mein Lokal, dein Lokal" in der Kategorie Foodtruck gewonnen hat.



Informationen

Öffnungszeiten:

Samstag, 4. Februar: 12 bis 18 Uhr

Sonntag: 10 bis 17 Uhr

Eintritt: 5 Euro für alle Besucher ab 14 Jahren; wer jünger ist, hat freien Eintritt.

Parkplätze: direkt vor der Halle

Infos: www. bikermessen.de.