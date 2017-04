von PR-REDAKTION

Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit lockt das schöne Wetter die Kulmbacherinnen und Kulmbacher wieder in Massen ins Freie und ran an den Grill. In geselliger Runde kann man mit Familie, Freunden und Bekannten im Garten oder auf dem Balkon die neue Brutzel-Saison genießen.

Zum gesunden Grillgenuss trägt Qualitätsware nicht nur auf, sondern auch unter dem Rost bei. Billigkohle etwa kann häufig unerwünschte Verunreinigungen enthalten. Empfehlenswert sind Holzkohlebriketts, die komplett aus naturbelassenem Buchenholz hergestellt werden. Damit ist zugleich das gewünscht rauchige Grillaroma garantiert. Wichtig ist es auch, die Briketts gut durchglühen zu lassen und das Grillgut erst dann auf den Rost zu legen, wenn auf der Holzkohle eine feine Ascheschicht sichtbar ist.

Um Ihnen, liebe Leser, den Start in die Grillsaison so richtig schmackhaft zu machen, verlosen wir wieder drei Grillpakete von der REWE Hollweg oHG im Wert von je zehn Euro. Jedes Grillpaket beinhaltet Schweinenackensteaks, Schweinebauchscheiben und REWE-Rostbratwürste, Premium-Grillkohle und 4x0,5 Liter Kulmbacher Mönchshof-Bier. Eben alles, was man zum gepflegten Angrillen braucht. Wenn Sie gewinnen möchten, können Sie bis einschließlich 1. Mai 2017 unter der Nummer 01378-420 357 anrufen, das Stichwort "Grillfest" nennen und Ihre Daten (Name, Adresse und Telefonnummer) hinterlassen. Aus allen Teilnehmern werden drei Gewinner gezogen. Der Anruf kostet 0,50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Handykosten können abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung sollten die Grillpakete bitte bis zum 6. Mai 2017 bei der REWE Hollweg oHG abgeholt werden.



Sicherer Genuss vom heißen Rost

Je wärmer das Wetter, desto öfter glühen auch die Grillkohlen auf deutschen Terrassen und Balkonen. Frisch vom Rost schmeckt es einfach köstlich - egal ob Rindersteak, Spareribs oder Hähnchenkeule. Für sicheren Grillgenuss kommt es allerdings auf die richtige Auswahl und Zubereitung des Fleisches an. Metzgermeister Franz Seibold kennt sich aus und gibt wertvolle Tipps.

Bei der Auswahl der Fleischsorten entscheidet nicht zuletzt die persönliche Vorliebe: "Ob Schwein, Rind oder Geflügel, viele Teilstücke können auf den Grillrost gelegt werden", weiß Seibold. "Das Fleisch sollte allerdings nicht zu dünn und mager sein, sonst trocknet es schnell aus und wird zäh. Eine feine Fettmaserung hält es beim Grillen schön saftig." Anfängern am Rost rät der Fachmann zu Schweinefleisch: "Es hat einen würzigen Geschmack und je nach Teilstück eine ausgeprägte Fettmaserung. Dadurch bleibt es beim Grillen schön saftig und zart, auch wenn es mal etwas zu lange auf dem Grill liegt. Rindfleisch ist beim Grillen etwas anspruchsvoller. Es wird nur wenige Minuten erhitzt, damit es innen rosa bleibt."

Neben dem Geschmack gibt es weitere wichtige Kriterien beim Fleischkauf zu berücksichtigen: Kontrollierte Herkunft und richtige Lagerung sind für Seibold entscheidend. "Beim Einkauf orientiert man sich am besten am blauen QS-Prüfzeichen", empfiehlt er. Denn bei Produkten mit diesem Zeichen wird jeder einzelne Produktionsschritt geprüft und dokumentiert - vom Landwirt bis in den Supermarkt. Für die teilnehmenden Betriebe gelten dabei strenge Qualitätsanforderungen, etwa besondere Hygienerichtlinien und Temperaturvorgaben um ununterbrochene Kühlung zu gewährleisten. Weiterhin ist im QS-System jederzeit nachvollziehbar, woher das Fleisch stammt.

Mehr Informationen dazu gibt es unter qs-live.de. red/djd