Spielwarenmesse in Nürnberg

von PR-REDAKTION

Die Spielwarenmesse ist weltweit die bedeutendste Veranstaltung der Branche und bietet vom 1. bis zum 6. Februar einen umfassenden Überblick der neuesten Trends. Über 70 000 Fachbesucher aus rund 120 Ländern werden auf dem Messegelände in Nürnberg erwartet. Sie stehen 75000 Neuheiten gegenüber - so vielen wie auf keiner anderen Spielwarenfachmesse. 2871 Unternehmen präsentieren sich mit ihrem Angebot aus den Bereichen Spiel, Hobby und Freizeit den Fachbesuchern. Mit Heunec, Haba und der Franz Schneider GmbH & Co. KG mit rolly toys präsentieren sich auch Firmen aus dem Raum Coburg auf der 68. Spielwarenmesse.



Heunec: kuschelige Kätzchen und ein tollpatschiger Esel

Das Motto für das Heunec-Jahr 2017 lautet: Give me a smile! Verkörpert wird dieses Motto durch acht kuschelige Kätzchen, deren einziges Ziel es ist, uns das Lächeln zurück zu bringen. Grund zum Lächeln gibt es auch für den seit Jahren zu den Heunec-Bestsellern zählenden Esel Murphy: Die Pechsträhne des beliebten, tollpatschigen Esels scheint nun ein Ende gefunden zu haben. Mit dem fröhlichen Fuchs "Lucky" bekommt er nämlich einen treuen Freund an seine Seite. Auch neue Lizenzthemen sind ein Grund zum Lächeln: Da wäre die Hummel Bommel, die uns zeigt, zu was wir in der Lage sind, wenn wir nur an uns glauben. Ebenso liebevoll sind die Geschichten um den kleinen Eisbär und Tilda Apfelkern. Mit lustigen Abenteuern stimmt der Geschenkesack Beutolomäus im KiKA auf Weihnachten ein. Als lustige Plüschfigur kommt er aber bestimmt auch das ganze Jahr über gut an.



rolly toys: Kinderfahrzeuge und mehr

Die Franz Schneider GmbH & Co. KG ist als Unternehmen mit der Premiummarke rolly toys einer der führenden Anbieter von klassischer Spielware im Bereich Kinderfahrzeuge mit Zubehör. Hochwertige Lizenzartikel im Fahrzeugbereich, wie auch das einzigartige Funktionszubehör stehen für die Kernkompetenz der Marke rolly toys in diesem Bereich. Seit 1938 am Markt wird das Familienunternehmen mit Stammsitz in Neustadt bei Coburg in der dritten Generation von Frank Schneider geführt. Als eine der Premiummarken geht rolly toys auch 2017 wieder mit ausgewählten Ergänzungen und Erweiterungen seines Sortiments in den Markt. Viele bewährte Artikel als Longseller im umfangreichen Portfolio von rolly toys sind ein Indiz für die nachhaltige Wertstabilität und Robustheit der Produkte aus Neustadt.



Haba: die Little Friends entdecken das Landleben

Bei Haba entdecken in diesem Jahr die Little Friends das Landleben: Auf dem neuen Bauernhof von Franz und Johanna tummeln sich alle beliebten Tiere: Kuh und Kalb, Esel, Schwein und viele mehr. Auch rund ums Puppenhaus der Little Friends tut sich einiges: Verschiedene Spielsets, Möbel und neue Püppchen sorgen für jede Menge Spielspaß. Und die beliebte Kullerbü-Spielwelt wird um abwechslungsreiche Spielbahnen, faszinierende Effektkugeln sowie tolle Einsatz- und Baustellenfahrzeuge erweitert. Ebenfalls neu sind die spannenden Themensets: Sie können nicht nur mit den Kullerbü-Bahnen verbaut werden, sondern sind auch perfekt fürs freie Spiel geeignet. 2017 ist das Jahr eines tierisch starken Superhelden: Rhino Hero ist im Einsatz! Und diesmal werden nicht nur die wackeligsten Wolkenkratzer bestiegen, sondern knallharte Battles zwischen vier Superhelden ausgetragen. Rhino Hero - Super Battle, ein turbulentes 3-D-Stapelspiel, ist das Haba-Spiele-Highlight des Frühjahrs.