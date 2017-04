Singend in den Mai

von PR-REDAKTION

Auch in diesem Jahr wird wieder in Mainroth der Frühlingsmonat Mai mit der traditionellen Maifeier des Gesangverein Freundschaftsbund Mainroth begrüßt.

Diese Veranstaltung hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. Dass auch in Mainroth Schwierigkeiten im Singbetrieb nicht ausbleiben, musste der Freundschaftsbund auch erfahren. Jedoch hat sich eine Lösung gefunden, um den Männergesang in den gegebenen Möglichkeiten aufrecht zu erhalten. Und so wird in Mainroth weiter erfolgreich Chorgesang geboten. So soll auch in diesem Jahr wieder erreicht werden, beim Maisingen ein großes Publikum anzusprechen und zu begeistern. Auch in diesem Jahr wird auf dem Festplatz am Oppelsgraben am 1. Mai der Wonnemonat Mai mit viel Gesang begonnen.

So findet diese traditionelle Feier an diesem Tag ab 11 Uhr statt. Dazu laden die Mainrother Sänger recht herzlich ein.

Auch kühlere Witterung wird kein Problem darstellen. Die Gemeinschaftshalle der Mainrother Ortsvereine, welche in die Maifeier eingebunden ist hat sich dafür bewährt. Besonders für Radwanderer besteht hier Rast -und Einkehrmöglichkeit, da die Veranstaltung direkt am Obermaintalradwanderweg stattfindet und schon in den vergangenen Jahren von Radausflüglern gerne wahrgenommen wurde. Ebenfalls sind Ausflugsgruppen in Mainroth sehr willkommen. Auch wird wieder allen Einkehrenden ein Mittagessen angeboten. So gibt es Schnitzel Wiener Art, Steaks vom Grill und Gyros mit Pommes und Salat, und die beliebten Rostbratwürste mit Kraut.

Neben den Mainrother Sängerinnen und Sängern werden am Nachmittag die Sänger des Patenvereins Liederkranz Burgkunstadt die Zuhörer mit unterhaltsamer Chormusik verwöhnen und mit einem bunten Strauß Frühlings- und Volksliedern in den Mai begleiten. Die Chorleiter Sophia Malter aus Burgkunstadt sowie Larissa Efremova und Reinhard Sporer aus Mainroth, haben in der Vergangenheit mit ihren Chören bewiesen, dass sie sowohl mit modernem Liedgut als auch mit alten Volksweisen unterhaltend wirken können.

Langeweile wird sicherlich nicht aufkommen, und ab zirka 16 Uhr wird dann der beliebte Musiker Hans Georg Busch aufspielen. Den ganzen Tag ist bei Kaffee und Kuchen, ebenso wie mit den bekannten Grillspezialitäten, bis in den späten Abend für das leibliche Wohl bestens gesorgt.



Programm

Ab 11 Uhr Frühschoppen

12 Uhr Mittagessen (Schnitzel, Steaks, und Gyros mit Pommes und Salat, Rostbratwürste mit Kraut

14 Uhr Singen der Chöre des Freundschaftsbunds Mainroth und des Liederkranz Burgkunstadt

16 Uhr Unterhaltung mit Hans Georg Busch