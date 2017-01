Sebastianifeier in Stublang

von PR-REDAKTION

Es ist weder eine richtige Kirchweih noch ein reguläres Patronatsfest und doch ist dieser Tag für Stublang ein ganz wichtiger: Am Sonntag, 22. Januar, wird die alljährliche Sebastianifeier in der katholischen Filialkirche St. Nikolaus und Gumbertus begangen. Dafür kommt eigens Prof. Dr. Johannes Stöhr aus Köln nach Stublang, um das festliche Hochamt zu feiern.

Vor dem Gottesdienst findet um 8.45 Uhr die Kirchenparade statt. Die Mitglieder der Soldatenkameradschaft sowie die Freiwillige Feuerwehr treffen sich dazu am Gemeindehaus. Entlang der Döritz geht es dann zur Kirche, wo um 9 Uhr der Festgottesdienst beginnt. Zu diesem Ehrentag holt die Kirchenverwaltung ganz besondere Liedzettel heraus. "Dich zu loben, dich zu preisen, heiliger Sebastian, unsere Pflichten zu erweisen wallen wir auf dieser Bahn. Alle fallen dir zu Füßen, flehen deine Fürbitt'an, heiliger Sebastian", singen die Stublanger dann für den beliebten Heiligen. Fünf Strophen hat das Preislied, das in keinem Gotteslob zu finden ist.



Schutzheiliger

Sebastian ist ein beliebter Heiliger. Er ist der Schutzheilige gegen die Pest, da man seiner Fürbitte das schnelle Erlöschen der Pest 680 in Rom zusprach. Zugleich ist er Patron der Sterbenden, Eisenhändler, Töpfer, Gärtner, Gerber, Bürstenbinder, Soldaten, Kriegsinvaliden, Büchsenmacher, Eisen- und Zinngießer, Steinmetze, Leichenträger und Brunnen. Der Legende nach ließ ihn Kaiser Diokletian, als er von Sebastians Glauben erfuhr, an einen Baum binden und von numidischen Bogenschützen erschießen. Sebastian wurde für tot gehalten und am Hinrichtungsort liegen gelassen, dabei war er von den Pfeilen nicht getötet worden. Die Witwe des Märtyrers Castulus nahm sich seiner an und pflegte seine Wunden. Als er sich wieder erholt hatte, trat er dem erstaunten Kaiser öffentlich entgegen, um ihm die grausame Sinnlosigkeit seiner Verfolgungen vorzuhalten. Diokletian ließ ihn daraufhin zu Tode peitschen und die Leiche in den Abwasserkanal cloaca maxima werfen. Sebastian erschien dann der Christin Luciana im Traum und wies ihr den Ort; sie holte den Leichnam heraus und bestattete ihn im Coemeterium an der Via Appia, den Katakomben des Sebastian.

Gerd Klemenz