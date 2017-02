Schultütenparty in Coburg

von PR-REDAKTION

Auch in diesem Frühjahr können sich Kinder, Eltern, Paten und Großeltern wieder umfassend informieren, was im Herbst für die Schule an Ausrüstung wichtig und richtig ist. Bei der Schultütenparty am Sonntag, 19. Februar, im Kongresshaus Rosengarten in Coburg kann man alle Schulranzen und Schultüten, Spiele und etliches Zubehör ausprobieren.

Schon in den vergangenen Jahren fand diese informative Verkaufs-Ausstellung großen Anklang. Anfassen und Mitmachen wird auf dieser Messe für ABC-Schützen und Grundschulkinder ganz groß geschrieben. Mit Unterstützung der Galeria Kaufhof, der VR-Bank Coburg und dem Coburger Tageblatt als Medienpartner hat das Citymanagement wieder viele interessante Aussteller und aktive Institutionen für ein buntes Event gewinnen können.



Riesige Auswahl an Schulranzen

Von 10 bis 16 Uhr dürfen alle Kinder ausprobieren, was sie auf dieser Mitmach-Messe sehen. Eine riesige Auswahl an Schulranzen aller bekannten und bewährten Marken, dazu Zubehör und Schultüten warten darauf entdeckt zu werden - da finden ABC-Schützen und ihre Eltern bestimmt das Passende für den Schuleintritt. Insbesondere zum Thema Schulranzen werden Funktionen und Handhabung erklärt. Auch können alle Modelle vor Ort anprobiert und begutachtet werden. Wer sein passendes Modell gefunden hat, kann es natürlich auch gleich bei den Ausstellern käuflich erwerben.

Aber auch die Schultüten stehen im Mittelpunkt: Das Team von "123 Bastelei" hat fertig gebastelte Schultüten dabei und nimmt auf der Messe gerne auch Aufträge für die Anfertigung individueller Schultüten an. Nicole Hauck von "Alles Selbstgemacht" zeigt, wie man die passende Schultüte zum Schulranzen kreiert und welches Material sich eignet.



Geschenkideen und mehr

Wer nachhaltig seine Schultüte nutzen möchte, wird am Stand von HuBiDu fündig. Denn dort bietet Andrea Oertel ihre handgefertigten Schultüten an, die später als Kissen verwendet werden können. Neben Schultüten gibt es viele weitere Geschenkideen, wie zum Beispiel "Der kleine Pauker" - ein Rechenmonster mit ABC- oder Rechenkette -, personalisierte Fotoalben, Zeugnismappen, Turnbeutel und vieles mehr rund um das Thema Einschulung. Während die Eltern in Ruhe stöbern, können die Kleinen mit HuBiDu Krönchen oder Indianerschmuck basteln.

Darüber hinaus gibt es wieder viel Wissenswertes und Informatives für den Schulalltag. So erklärt zum Beispiel die Kreisverkehrswacht Coburg, wie man sicher zur Schule und zurück kommt. Optik Busch informiert zum Thema Sehen, führt Sehtests durch und zeigt natürlich die aktuellsten Brillenmodelle für Kinder. Die AOK Gesundheitskasse berät zum Thema "Ernährung zur Schulpause" und präsentiert eine Muster-Pausenbox. Das Team der DAK prüft bei den angehenden Schulkindern spielerisch Motorik und Balance.

Während Erwachsene sich informieren können, dürfen sich die angehenden Schulkinder - aber auch ihre Geschwister - von Zauberhase Moppel und Zauberer Phantaro um 11.30 und 14.30 Uhr in ihrer bunten Zaubershow im Restaurant Rosengarten, Nebenraum 2, unterhalten lassen.



Schminkaktion für Kinder

Wer nun immer noch nicht das passende Programm gefunden hat, lässt sich beim Coburger Tageblatt verschönern, von 11 bis 16 Uhr wird Kinderschminken angeboten. Frisch geschminkt geht es dann zum Stand der VR-Bank Coburg, spielerisch wird den angehenden Schulkindern hier das eigene Schulstarterprogramm vorgestellt.

Für das leibliche Wohl ist im Kongresshaus Rosengarten natürlich auch gesorgt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist für die ganze Familie kostenlos.