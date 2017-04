von NINA GRÖTSCH

Endlich Frühling! Nach den Wintermonaten werden die ersten Sonnenstrahlen regelrecht herbeigesehnt. Sie machen Lust auf draußen, auf Garten, Grillen und Geselligkeit. Wie passend, das gerade dann der "Rödelseer Frühling" bevorsteht. Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, laden die Gemeinde und das Märkte-team unter dem Motto "Garten und Leben - Kunst und Genuss" jeweils von 11 bis 18 Uhr zum Bummeln ein.

120 Standbetreiber sind es in diesem Jahr, die sich mitten im Ort präsentieren. Zwischen den beiden Kirchen, am Dorfsee, in der Schlossstraße und in der Crailsheimstraße gibt es allerhand zu entdecken. Dabei wird auf Themen rund um den Garten ein besonderer Schwerpunkt gelegt. Hersteller von kleinen Teichen sind ebenso vor Ort wie Landschaftsgärtner. Die Aussteller haben zig Ideen für die Gartengestaltung im Gepäck, präsentieren Gartenmöbel, Mini-Brunnen und allerlei Deko-Artikel. Schön, neu, trendig! Nichts darf fehlen!

Typisch für den "Rödelseer Frühling" wird auch allerlei Kunsthandwerk zu sehen sein: ob Metall, Holz, Stein, Keramik oder Glas - Dekorationen gibt es in allen Facetten.



Tolles Rahmenprogramm

Eine echte Attraktion wartet auf dem Dorfsee: In Aqua-Bällen können Gäste über das Wasser kugeln. Feuchtfröhlicher Spaß ist dabei garantiert. Im Schlosshof ist ein Bierdeckeldrucker zu Gast und im Schloss gibt es eine Aquarell-Vorführung. Kinder können einige Runden auf dem Karussell drehen, die Mosaikwerkstatt besuchen oder jede Menge Spaß mit dem Kinderliedermacher "Biber" haben (jeweils von 11 bis 17 Uhr).

Im Crailsheimer Schloss warten feine Stoffe, Wohnaccessoires, Orchideen-Träume und weitere interessante Dinge. Erlesene Rödelseer Tropfen und leckere Speisen werden im Schlosshof angeboten. Zudem schenken die örtlichen Winzer rund ums Schloss und den Dorfplatz ihre Keuper-Weine aus. Direktvermarkter sind ebenso vor Ort - mit Käse, Honig, Edelbränden, Gemüse oder frischem Steinofenbrot im Gepäck.

Eintritt und Parken ist an beiden Tagen kostenlos. lni/red