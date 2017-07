von PR-REDAKTION

Es ist eine beeindruckende "Bürgerversammlung", die in Pettstadt alljährlich am dritten Juli-Wochenende unter freiem Himmel stattfindet: Beim Straßenfest lässt sich so ziemlich jeder Dorfbewohner mindestens einmal blicken, um zu feiern. An die 2000 Ortsbewohner vereint im Bemühen um ihre Dorfgemeinschaft und dankbar für jeden Besucher von auswärts, der es sich fernab des großen Rummels in gemütlicher Atmosphäre gut gehen lassen will. Alle Freunde aus nah und fern sind herzlich eingeladen. Gastgeber sind unter dem Dach der "POV" die Pettstadter Ortsvereine - die meisten jedenfalls. Sie haben sich wieder nach Kräften bemüht, den Gästen frohe Stunden zu bereiten. Einladend sind übrigens auch die sehr zivilen Preise für Speisen und Getränke. Und an Gesprächsstoff herrscht der schiere Überfluss: Pettstadt hat sich im Rahmen der Städtebauförderung Ziele gesetzt, die auch außerhalb wahrgenommen werden - zum Beispiel Aufwertung des Geländes rund ums Fährwärterhaus, Stadtbus-Anschluss an Bamberg oder Rückbau der Hauptstraße. Die soll noch wohnlicher werden.

Beim Pettstadter Straßenfest sitzen alle bekanntlich im Freien, aber trotzdem im Trockenen: Vor Regen, aber auch vor zu viel Sonne schützen zahlreiche Zelte, die entlang der Hauptstraße aufgebaut werden. Herzlich willkommen also am Samstag ab 17 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr.



Kinderprogramm

Das Straßenfest ist Familienfest: Das bedeutet, dass die Jüngsten in besonderer Weise betreut werden. Viele Attraktionen werden geboten, ohne dass die "Belustigung" ins Geld geht: Laser-Schießkino, Angeln im Planschbecken, Hüpfburg, Wurfbude, Glücksrad und Karussell. Es wird auch nicht lange dauern, bis sich die jüngsten Besucher mit Hilfe von Schminke in schnurrende Kätzchen oder furchterregende kleine Monster verwandelt haben. Für die Unterhaltung am Samstag wurden "Ronny" und das "Duo Taktgefühl" verpflichtet. Michael Pechmann und "Lucky" bieten am Sonntag ab 16 Uhr Livemusik.

Es soll nicht verschwiegen werden, dass sich die als Festwirte beteiligten Vereine aus dem Verkauf von Speisen und Getränken eine Aufbesserung ihrer Finanzen versprechen. Gleichwohl ist die Preisgestaltung beim Fest wirklich familienfreundlich zu nennen. Zahlreiche Bierspezialitäten von regionalen Brauereien bieten einen Querschnitt fränkischer Braukunst.



Viele Leckereien

Auch sonst herrscht große Auswahl: Schnitzelsandwich, Schaschlik, hausgemachte Pizza und Zwiebelkuchen, Steaks, Bratwürste, Currywurst, Hamburger, Pommes, Gyros, Makrelen, Hering, gebratene Nudeln, Calamari, Langos, Kaffee und Kuchen. Am Sonntag gibt's schon ab 11 Uhr Sauer- und Schweinebraten oder Schäuferla. Welch' ein Schmausen an der Hauptstraße! wb