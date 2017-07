16. Stockheimer Oldtimertage

von PR-REDAKTION

Auch bei den 16. Stockheimer Oldtimertagen am TSV-Gelände werden am Wochenende vom 14. bis 16. Juli wieder viele Besucher den Weg nach Stockheim finden, um dem Flair der 50er und 60er Jahre zu frönen. Nach dem letztjährigen Rekord von über 500 Fahrzeugen rechnen die Veranstalter auch diesmal wieder mit Teilnehmern in der gleichen Größenordnung.

In diesem Jahr startet der Fahrzeugteile- und Flohmarkt bereits am Freitag, den 14. Juli, um 10 Uhr am TSV Platz. Erwartet werden weit mehr als 40 Aussteller. Am Abend findet im Hof des Centhauses ein Konzert mit den beiden badischen Barden "Goschehobel" statt, die bereits zum sechsten Mal in Stockheim zu Gast sind und ihre brandneue CD vorstellen werden. Der Eintritt zu dieser Kultveranstaltung ist frei.



Traditionelle Rhönausfahrt

Am Samstag, den 15. Juli, starten um 10 Uhr Motorräder und PKWs am TSV-Gelände zur traditionellen Rhönausfahrt, die diesmal größtenteils auf wunderschönen Nebenstrecken der hessischen Rhön die Teilnehmer begeistern wird. Die Gesamtfahrstrecke wird gut 100 Kilometer betragen. Gegen 13 Uhr werden die teilnehmenden Fahrzeuge am TSV-Platz einzeln vorgestellt. Um 15 Uhr machen die Traktoren ihre traditionelle Dorfrundfahrt.

Abends wird das bekannte Rhöner Bläserensemble "Böhmisch G`schtörd" im Festzelt wieder für Riesenstimmung sorgen, auch dazu ist der Eintritt frei.

Am Sonntag, den 16. Juli, geht das Oldtimertreffen ab 9 Uhr weiter. An beiden Tagen werden jeweils andere Fahrzeuge zu sehen sein. Die große Präsentation der Traktoren, Motorräder und PKWs beginnt um 13 Uhr. Die Oldtimerveranstaltung ist für Oldtimerbesitzer wie auch für Besucher wie immer kostenfrei.

Samstag und Sonntag findet am TSV-Platz auch noch ein zusätzlicher Kunsthandwerkermarkt statt. Aussteller für den Teile-, Floh- und Kunsthandwerkermarkt bitte rechtzeitig unter Tel.: 09776/5472 anmelden.

Die Oldtimertage klingen am Montag, den 17. Juli, ab 16 Uhr mit dem Kesselfleischessen im Festzelt aus. Das Programm im Detail gibt es unter www.gemeinde-stockheim.de