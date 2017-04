Ostermarkt Sonneberg

von PR-REDAKTION

Der diesjährige Sonneberger Ostermarkt findet am Samstag und Sonntag, 8. und 9. April, in der Bahnhofstraße, Hanns-Arthur-Schoenau-Platz bis Ecke Bernhardtstraße, statt.

Das Marktgeschehen beginnt am Samstag um 13 Uhr und endet um 19 Uhr. Am Sonntag öffnet der Ostermarkt von 13 bis 18 Uhr. Es werden circa 30 Händler erwartet, die alles anbieten, was zu einem stimmungsvollen Ostermarkt gehört. Die Besucher finden eine reiche Auswahl an Osterfloristik, Süßigkeiten, Geschenkartikeln und vieles mehr.



Kulinarisches und Musik

Natürlich gibt es auch Bratwürste, Galettes, Crêpes, Baumstriezel und Röhrenkuchen. Tolle Kinderkarusselle warten auf die kleinen Besucher.

Auf der Bühne am Piko-Platz gibt es ein tolles Programm für die ganze Familie: Am Samstag, um 14.30 und um 17.30 Uhr, ist ein Programm der Musikalischen Früherziehung geplant. Am Sonntag, von 15 bis 17 Uhr, unterhält die AC/Dizzy BigBand der Musikschule Sonneberg.

Weiterhin ist das Kindercafé der Kindertageseinrichtung "Spatzennest" am Samstag und Sonntag, von 13 bis 17 Uhr, geöffnet. Es wird selbstgebackener Kuchen und Kaffee angeboten.



Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, 9. April, laden die Sonneberger Innenstadthändler zum ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr ein. Außerdem findet in der oberen Bahnhofstraße ein bunter Trödelmarkt statt.