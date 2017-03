Ostermarkt Rödental

von PR-REDAKTION

Auch dieses Jahr wird der Ostermarkt in der Domäne Oeslau die Besucher wieder mit vielen bunten und außergewöhnlichen Ostergeschenkideen erwarten. Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. April, finden die Besucher in der Domäne Oeslau über 40 Aussteller aus der Region, die so manches bereithalten. In der großen Halle können schöne und dekorative Kerzen unter der Anleitung der Kerzenmacherin Christine Alberth hergestellt werden.

Geöffnet ist der Markt am Samstag, von 13 bis 20 Uhr, und am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr. Natürlich ist auch für Speisen und Getränke bestens gesorgt. Zur Eröffnung des Rödentaler Ostermarktes mit Bürgermeister Marco Steiner spielt der Musikverein Rödental am Samstag, um 14 Uhr, ein Standkonzert. Am Sonntag, um 14 Uhr, spielt das Jugendorchester Rödental.



Öffnungszeiten:

Samstag, 1. April: 13 bis 20 Uhr

Sonntag, 2. April: 11 bis 18 Uhr



Veranstaltungen :

Samstag, 1. April, 14 Uhr: Eröffnung mit Bürgermeister Marco Steiner und dem Musikverein Rödental

Sonntag, 2. April, 14 Uhr: Jugendorchester Rödental