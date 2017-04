Ostermarkt Oberthulba

von PR-REDAKTION

Der Ostermarkt in Oberthulba am Ostermontag ist schon zur festen Größe geworden. Über 70 wiederkehrende und neue Aussteller präsentieren von 10 bis 17 Uhr ihr vielfältiges und buntes Sortiment in der Oberen und Hinteren Torstraße sowie am Marktplatz und in der Kirchgasse. Hinzu kommt, dass die örtlichen Geschäfte von 12 bis 17 Uhr geöffnet haben.

Der Ostermarkt lädt die Besucher von nah und fern zum Bummeln ein. Ein erster Blick auf die angebotenen Waren zeigt, dass für jeden etwas dabei ist. Neben der üblichen Bekleidung, modische Lederwaren und Schafwollartikel werden auch Schmuck, Parfüms und Deko-Artikel für die "junge Mode" angeboten. Ebenso werden eine reiche Auswahl an Gewürzen, Tees, Edelbränden und Likören sowie selbstgenähte Textilien und Accessoires angeboten.



Auch die Kunst vertreten

Im Angebot sind Holzschmuck, Holzschnitzereien, Kunsthandwerk aus Südamerika, Korbwaren, DVDs, Videospiele sowie Spielsachen für Kinder.

Damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, sorgen Bratwurstverkäufer, zahlreiche kulinarische Spezialitäten und Stände für den kleinen Imbiss. Auch die ansässigen Gaststätten freuen sich auf zahlreichen Besuch. Die Spielscheune am Kinderhaus Oberthulba lädt bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen zum Verweilen ein. An die Kinder und die, die gerne Süßes essen, ist ebenfalls gedacht. Auf dem Ostermarkt erwartet sie eine Fülle an Süßwaren wie Crêpes, gebrannte Mandeln und Eis.

Parkmöglichkeiten sind in der Quellenstraße, am Feuerwehrhaus und an der Mehrzweckhalle sowie in den Seitenstraßen reichlich vorhanden. Der Durchgangsverkehr wird wie in den Vorjahren während der Marktzeit über die Wald- und Raiffeisenstraße umgeleitet.