Ostermarkt Münnerstadt

Lange lässt das Langohr heuer auf sich warten: Ostern 2017 ist vergleichsweise spät, und so kommt der Osterhase - offiziell - erst am Wochenende um den 16. April. In Münnerstadt hat er allerdings schon früher ein Gastspiel. Und zwar am Sonntag vor Ostern, dem 9. April. Dann gibt es in romantischem Rahmen so allerhand rund um das Osterfest zu sehen, zu erleben und zu erwerben. Man kann das schon traditionell nennen, was da vor allem in der Kernstadt an bunter Vielfalt geboten wird:

Ein großes Aufgebot von Künstlern, Kunsthandwerkern, Trödlern und allgemein Gewerbetreibenden sorgt dafür, dass in Münnerstadt alles zu bestaunen ist, was das nach Frühling und einer schöneren Welt sich sehnende Herz so begehrt. Dass all das, was hier Stadt, Geschäftsleute, Künstler und Kulturfreunde organisieren, gut vom Publikum angenommen wird, das zeigen die Besucherzahlen früherer Jahre: Die Leute kommen nicht nur aus Münnerstadt und Umgebung, auch von weiter her zieht es die Besucher zum bunten Treiben in die Innenstadt.



Starkbierfest am Samstag

Der Startschuss fällt bereits am Samstagabend beim Starkbierfest ab 19 Uhr: im Schützenhaus spielt in geselligem Rahmen die Stadtkapelle. Nach diesem abendlichen Vorspiel geht es dann am Sonntag mit mehreren Events weiter. Ab 12 Uhr mittags haben etwa 20 bis 25 Geschäfte geöffnet und bieten beim verkaufsoffenen Sonntag unterschiedlichste Produkte und Dienstleistungen an. Beim Trödelmarkt in der Innenstadt und der Kelterhalle kann man stöbern, beratschlagen, feilschen, und beim gemütlichen Rundgang das ein oder andere Liebhaberobjekt erstehen. Wer sich für Geschichte interessiert, der ist im Hennebergmuseum richtig: hier geht es um die Preußen und ihre Waffen. Bereits ab 10 Uhr findet in der Alten Aula am Stenayer Platz der Ostereiermarkt statt, für den Kultourismus verantwortlich zeichnet. Hier gibt es alles rund um das Ei, aber auch andere zum Teil recht ausgefallene österliche Produkte zu sehen und zu erstehen: künstlerische Gestaltungen ausgefallenster Art für Heim und Garten, jede Menge an Schmuck, Deko- und Geschenkartikeln. Und das alles selbstverständlich in guter Qualität und nach aktuellem Geschmack. Für den bunten Ostermarkt ums Rathaus zeichnet die Stadt Münnerstadt verantwortlich. Die Marktbeschicker bieten hier ihre außergewöhnlichen Waren rund um Haus, Hof und Garten an. Auch wer Hunger und Durst hat, der muss in den Gassen und auf den Plätzen der Stadt keinen Mangel leiden: vielfältige Angebote der leckersten Art warten auf die Besucher Münnerstadts beim Ostermarkt am 9. April. Joachim Rübel