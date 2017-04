von PR-REDAKTION

Der Markt veranstaltet am Sonntag seinen ersten Markttag "Wiesenttal Aktiv". Von 10.30 bis 18 Uhr werden auf einer Marktmeile - beginnend am Marktplatz entlang des Wiesentweges über den Wiesentsteg bis zum Sportgelände - über 30 Stände aufgebaut, die über Industrie, Handwerk, Gastronomie, Serviceleistung und Vereinsleben informieren. Ziel der Veranstaltung, so Bürgermeister Helmut Taut, ist es, den Handel, das Handwerk, das Vereinsleben und die vielen weiteren Aktivitäten der Region zu präsentieren und vorzustellen. Muggendorf kann auf eine annähernd 500-jährige Geschichte seines Marktrechtes zurückblicken. Die "Marktgerechtigkeit" wurde wahrscheinlich bereits Anfang des 16. Jahrhunderts verliehen, haben Brigitta und Ernst Schönhöfer für das Buch "Rund um die Neideck" recherchiert. Muggendorf ist demnach im markgräflichen Gebiet kirchlicher und wirtschaftlicher Mittelpunkt der bäuerlichen Umgebung gewesen. Nach der Gemeindegebietsreform wurde das Marktrecht vom Markt Muggendorf auf die neue Gemeinde Wiesenttal übertragen. In der Verordnung der Regierung von Oberfranken vom November 1971 heißt es: "Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat mit Entscheidung vom Oktober 1971 der neuen Gemeinde den Namen Wiesenttal erteilt und ihr die Bezeichnung Markt verliehen.""Wir sind keine gewöhnlichen Gemeinderäte, sondern Markträte", erklärt Taut stolz. Die Bewirtung erfolgt durch die einheimische Gastronomie. Für Unterhaltung sorgen die "Wiesenttaler Musikanten" aus Muggendorf, der gemischte Chor der "Harmonie" sowie die Posaunenchöre aus Muggendorf und Streitberg. Um 9.30 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst im Garten "Zur Wolfschlucht" statt. Dem Tag voraus geht ein Konzert des Trientiner Bergsteigerchores "Cor Maddalene" in der Aula der Wiesenttaler Grundschule. Beginn ist um 19.30 Uhr.



Aussteller im Überblick

Firma Borg Warner Muggendorf (Beru), Firma Prütz Neudorf (Süßwaren,Gewürze), Zimmerei Taut Muggendorf, Elektro Schick Albertshof, Jörg Ankenbrand Streitberg, Manfred Wunder Engelhardsberg (Sägewerk), Helmut Windisch Streitberg (Holzhäckselbetrieb), Oliver Kalb Lichtenfels (Korbflechten), Christa Heinze Hiltpoltstein (Kräuter), OGV+Sektmanufaktur Streitberg, Margarete Eckert Leutenbach (Magnetix Schmuck), Ivette Neise Waischenfeld (Keramik), Aktiv-Reisen Muggendorf (Kanufahrten), Stein IG Muggendorf, AELF Revier Streitberg (Rund ums Holz), Markt Apotheke Muggendorf, Edelmann Gbr Muggendorf (Obst, Gemüse), Hubert Hunstein Haag (Schmiede), Gasthof "Zur Wolfschlucht" Muggendorf (Bewirtung), Marktladen Wiesenttal, Volksbank Muggendorf, Sparkasse Muggendorf, Markt Wiesenttal, Binghöhle, Seniorenzentrum Martin Luther Streitberg, BRK-Pflegeheim Muggendorf, "Gemeinsam statt einsam" (Besuchsdienst), Evang. Haus für Kinder Streitberg (Kinderspiele), Waldkindergarten Streitberg (Stockbrot, Basteln), Fränkische-Schweiz-Vereine Muggendorf Streitberg Engelhardsberg, CSU Wiesenttal, Freie Bogenschützen FS e.V., VdK-Ortsverband Muggendorf (Infostand), Kneipp-Verein Muggendorf (Kinder-Trödel), Gesangverein "Harmonie" (Kaffee und Kuchen - Chorgesang), Schützenvereine Wiesenttal (Schauwand, Probeschießen), Posaunenchöre Wiesenttal (Chormusik), SpVgg "Neideck", Feuerwehren Wiesenttal (Wasserspiele), Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst (Infozentrum), Bund Naturschutz Ebermannstadt/Wiesenttal (Infostand). hl