Malermeister Lunz öffnet die Türen

von PR-REDAKTION

Jubiläum und gleichzeitiger Umzug - die Mannschaft um Georg Lunz und Frank Heumann will das ordentlich feiern und alle sind herzlich eingeladen zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 9. Juli, 11 bis 17 Uhr. Es wird zu guter Musik geschlemmt, auf die neuen Geschäftsräume angestoßen und die vergangenen 25 erfolgreichen Jahre resümiert. Die Firma Georg Lunz in Litzendorf hat sich als Maler-Innungsbetrieb für "Prima Klima mit ökologischen Dämmstoffen und natürlichen Putzen" einen guten Namen gemacht.



Domizil in den Schlemmerwiesen

Für dieses Jubiläum hat sich Georg Lunz einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und den Betrieb aus dem Familienhaus in der Ortsmitte von Litzendorf ausgegliedert und ist mit der gesamten Belegschaft in die Schlemmerwiesen nach Pödeldorf umgezogen.

Damit wurde ein weiterer Schritt vollzogen, um das Unternehmen auch in der Führung auf eine breitere Basis zu stellen und die Generationenfolge frühzeitig vorzubereiten. Mit Frank Heumann unterstützt seit 2016 ein zertifizierter Restaurator im Maler- und Lackiererhandwerk die Personalführung und ergänzt die Kernkompetenzen des Unternehmens mit dem Spezialgebiet der Denkmalpflege.



Start mit vier Mitarbeitern

Mit vier Mitarbeitern ist das Unternehmen 1992 als Lunz & Röder gestartet und ist bis heute auf 25 Mitarbeiter angewachsen. Wegweisend war das Jahr 1997: Georg Lunz, dem als eingefleischter Grüner schon immer das Ökologische und Baubiologische nah war, konnte den Betrieb endlich stärker danach ausrichten.

Diese Alleinstellung zusammen mit Zuverlässigkeit, sauberer Arbeit und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis führte dazu, dass Georg Lunz immer mehr Kunden wie Mitarbeiter anzog, die sich mit dieser Philosophie identifizieren konnten und damit eigentlich mehr Wachstum vertragen musste als geplant.

In enger Verzahnung mit der Innung wurden bei Georg Lunz 25 Lehrlinge ausgebildet.

Ein wichtiges Merkmal der Firma ist, dass die meisten von ihnen geblieben sind und die Philosophie quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben.



Voller Elan

Noch ist sein Elan nicht zu stoppen - betrieblich wie auch in seinem Engagement für die Gemeinde. In jedem Fall sind das interne Team mit Rita Dütsch und Frank Heumann eine unersetzliche Stütze, die Georg Lunz den Freiraum für neue Ideen rund um Betrieb und Umwelt lassen. Alle sind gespannt, was sich hier in den Schlemmerwiesen noch daraus entwickelt.

In jedem Fall eine gute Gelegenheit, mal in einen Malerbetrieb hineinzuschnuppern. Joachim Sator