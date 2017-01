Lichtmess-Markt Weismain

von PR-REDAKTION

Der Lichtmess-Markt am Donnerstag, 2. Februar, markiert den Start in die Marktsaison 2017 des Jurastädtchens: Zahlreiche Händler, mehr als 20 haben sich gemeldet, bieten im Stadtkern rund um die Sankt-Martins-Kirche wieder ihre Waren an, wobei Winterkleidung im Schlussverkauf oder Schnäppchen und Gebrauchswaren den Schwerpunkt bilden.

Die Marktbesucher aus nah und fern können sich beim Lichtmess-Markt auf ein vielfältiges Warenangebot freuen. Von 8 bis 17 Uhr gibt es am Marktplatz neben Winterbekleidung auch Spielwaren, Schmuck, Hüte und Schuhe oder Gebrauchsgegenstände wie Glas-, Haushalts- und Töpferwaren. Auch der Gewürze- und Wurststand wird wieder vor Ort sein.



Spezielle Gaumenfreunden

Damit bietet sich die Veranstaltung als Gelegenheit für den ersten größeren Einkaufsbummel des Jahres an - und wer bei den Ständen im historischen Stadtkern nicht fündig wird, kann sich zumindest in den Cafés und Gaststätten stärken: Die Weismainer Gastronomiebetriebe bieten nämlich anlässlich des Marktes wieder die eine oder andere Gaumenfreude an. Das Interesse am Marktgeschehen, jeden dritten Sonntag im Monat hatten die Marktleute ihre Stände aufgebaut, hat im Vorjahr nachgelassen. Deshalb hat die Stadt sich entschlossen, in diesem Jahr vom Mai bis September keine Märkte am Sonntag abzuhalten.

Für kulturell oder geschichtlich Interessierte hält das NordJURA-Museum von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr die Pforten offen. Hier ist beim Schlendern über den Markt für Abwechslung gesorgt, wie auch beim Besuch vom Touristbüro mit seiner informativen Bandbreite. Die Verantwortlichen der beliebten Einrichtung würden sich über viele Gäste sicher freuen. Auch an der imposanten St. Martinskirche, nicht von ungefähr "Juradom" genannt, sollten die Besucher nicht achtlos vorbeigehen. Hier ist noch für kurze Zeit in der Krippe die Szene von der Hochzeit zu Kana zu sehen, als nach der Bibelgeschichte Jesus Wasser zu Wein verwandelte.



Segnung der Kerzen

Mit dem Fest "Mariä Lichtmeß", auch Darstellung des Herrn genannt, endete in der katholische Kirche früher die Weihnachtszeit.

Es geht auf ein biblisches Ereignis zurück. Nach den Vorschriften des Alten Testaments galt die Mutter nach der Geburt eines Sohnes als unrein. Die Frau musste ein Reinigungsopfer darbringen und pilgerte zu diesem Zweck in den Tempel nach Jerusalem. Dort begegneten sie den betagten Simon und der Prophetin Hanna, die das Kind als Messias und Erlöser Israels preisten. Aus der "Reinigung Marias" als Festanlass wurde im Laufe der Zeit die Bezeichnung "Mariä Lichtmeß", weil am 40.Tag nach Christi Geburt vermehrt Lichterprozessionen und Kerzenweihen stattfanden. Von den gesegneten Kerzen versprachen sich die Gläubigen Unheil abwendende Wirkung, weshalb an diesem Tag traditionell die für das Jahr benötigten Kerzen für Kirche und Familie geweiht wurden. Die Segnung der Kerzen findet im Rahmen der Abendmesse um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt. elu