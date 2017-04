von PR-REDAKTION

Die Stadt leuchtet bereits im zwölften Jahr in Folge mit einem einmaligen Konzept aus Licht, Kunst und Kultur. Spannende Lichtgeschichten verwandeln die historische Altstadt in eine leuchtende Flaniermeile.

Das Team von "KRONACH leuchtet" bleibt auch 2017 seinem bewährten Motto treu und garantiert ein Lichtspektakel zum Wohlfühlen, Entdecken und Staunen. Die 2000 Meter lange Lichtflaniermeile führt an insgesamt 70 Lichtpunkten vorbei. Felsenkeller und ehemalige Industriehallen erlauben den Besuchern spannende Einblicke in Areale der Altstadt, die der Öffentlichkeit gewöhnlich verschlossen bleiben.



Lichtgeschichte schreiben

Elf Ausstellungen, 30 Künstler und fünf Videoinstallationen sowie fünf Workshops mit 40 Studenten aus aller Welt schreiben Lichtgeschichten. Die Hochschule Coburg wird mit innovativer Architekturbeleuchtung den Bereich von der Spitalbrücke bis zum Marienplatz und rund um die Kühnlenzpassage in Szene setzen. Darüber hinaus werden fünf Projekte aus dem Wettbewerb "Dein Lichtprojekt 2017" und 13 gebaute Lichtkunstwerke der Lichtkunstwerker von "KRONACH leuchtet" präsentiert. Begleitet wird das Event mit Akustik-Musik auf zwei Bühnen, Konzerten in der Stadtpfarrkirche, der "Nacht der Kirchen", der "Langen Einkaufsnacht" und vielen weiteren Highlights. Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem drei Foodtrucks und das KÖSTLichtZelt.

Der Lichtweg führt dieses Mal von der Spitalbrücke über den Marienplatz, den Hussitenplatz, die Endres-Halle, die Kühnlenzpassage, entlang des Kronach-Flusses in die Obere Stadt. Dabei warten viele Highlights auf die Besucher - unter anderem ein fünf Meter langer, beleuchteter Flugdrache in der Amtsgerichtsstraße. Auch zwei historische Keller sind geöffnet und illuminiert. Auf dem Markplatz in der Oberen Stadt befindet sich wieder die Hauptbühne für verschiedene Musiker. Im Anschluss an die Eröffnung am 28. April um 21 Uhr findet eine große Laser- und Feuerwerksshow auf dem Marktplatz statt.



Führungen

Für alle, die mehr über die Künstler, die Ideen hinter den Installationen und die besten Blickwinkel erfahren wollen, wird täglich eine Lichtführung ab 21.30 Uhr angeboten (vorgebuchte Führungen bereits um 21 Uhr, geführt wird auch in englischer Sprache auf Bestellung). Die Verantwortlichen bitten um Anmeldung für Gruppen, Vereine und Firmen unter fuehrungen@kronachleuchtet.com oder bei Markus Stirn, Tel. 0173/8379686 (Karten sind im Voraus gegen Rechnung zu bezahlen). Die Führung dauert ca. 1,5 Stunden, beginnt an der Alten Markthalle und kostet 5 Euro (Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre frei).

"KRONACH leuchtet" bleibt eine Non-Profitveranstaltung, die sich durch Spenden und Sponsoren finanziert.

Möglich wird dies durch mehr als 5000 ehrenamtlich geleistete Stunden, viele treue Unterstützer und vor allem durch Ihre Licht-Spende. Der Eintritt ist frei.



Foto-Wettbewerb

Auch 2017 findet ein Foto-Wettbewerb in den Kategorien Architektur, Lichtkunst sowie Besucher/Atmosphäre statt. Als Preise gibt es je Kategorie für den 1. Platz einen Gutschein über 100 Euro für Fotobedarf, für den 2. Platz einen Gutschein über 50 Euro für Fotobedarf/Fotoshooting sowie für den 3. Platz einen Gutschein über 30 Euro für Fotobedarf. Hierfür dankt Kronach Creativ den Sponsoren Foto Dölling, Kaufhaus Weka, Foto Thron sowie Expert Kronach GmbH. Eine Jury wird bis zum 1. Juli die besten Bilder auswählen und die Gewinner bekanntgeben. Eine Fotoausstellung mit den besten Bildern findet im Landratsamt vom 13. bis 26. November statt. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2017. Die Bilder können per Mail an fotowettbewerb@kronachleuchtet.com oder als Datendownload zur Verfügung gestellt werden. Es wird auch wieder einen Kunstkalender mit ausgewählten Bildern geben. Aktuelle Informationen gibt es unter www.kronachleuchtet.com oder "like us" auf facebook https://www.facebook.com/Kronachleuchtet-KronachCreativ. hs





Musikprogramm Bühne in der Endres-Halle

28. April: Flair

29. April: Tony Bulluck

30. April: Play again sam

1. Mai: Acoustic Journey

4. Mai: Wilder Pilger

5. Mai: Zweitakter XL

6. Mai: Frederik Stralsund



Musikprogramm Hauptbühne

28. April: Barfly

29. April: Christine Set The Scene

30. April: Solid Rock

1. Mai: The Silhouettes

2. Mai: Blues Papas

3. Mai: Susan Baker

4. Mai: Feuerbach

5. Mai: Dusty Dixx

6. Mai: Fathers Finest

7. Mai: Art Y Shock



Konzerte in der Stadtpfarrkirche

28. April, 19.30 Uhr: Jahreskonzert des Jugendorchesters Kronach

29. April, 20 Uhr: "Amarilli mia bella" - unterhaltsame Musik aus alten Zeiten mit Ensembles und Solisten der Berufsfachschule für Musik Oberfranken in Kronach

30. April, 20 Uhr: "Jazz-Intermezzo" mit dem Ensemble Jazz-Melange der Sing- und Musikschule im Landkreis Kronach

2. Mai, 20 Uhr: "Tango Vivo" mit dem Tango-Ensemble der Berufsfachschule für Musik Oberfranken in Kronach

4. Mai, 20 Uhr: "Gitarre und Percussion" mit Solisten und Ensembles der Percussion- und Gitarrenklasse der Berufsfachschule für Musik Oberfranken in Kronach

6. Mai, 20 Uhr: "Gesungen und Gespielt" - Frühlingskonzert der Sing- und Musikschule im Landkreis Kronach