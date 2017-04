von PR-REDAKTION

Die Festsaison im Jubiläumsjahr "875 Jahre Mistelfeld" ist eröffnet: Das Spankorbmacherdorf Mistelfeld feiert sein 48. Leuchsentaler Heimatfest. Der Gesang- und Musikverein (GMV) mit Festleiter Martin Dirauf und seinem erfahrenen Team hat vom 28. April bis 1. Mai ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Am Freitag findet der Ehrungsabend für verdiente aktive und passive Mitglieder des Vereins statt. Gegen 19 Uhr sticht die politische Prominenz das Fass an. Die Schirmherren des Jubiläumsfestes, die Bürgermeister Andreas Hügerich, Sabine Rießner und Winfried Weinbeer - übrigens alle drei Mitglieder beim GMV - werden mit Vorsitzenden Karlheinz Dorsch die Ehrungen vornehmen.

Zum fünften Mal in Folge hat die Vorstandschaft die Kultband "Silhouettes" verpflichtet. Der Eintritt für das Konzert am Samstag um 20 Uhr ist frei. Besucher des Heimatfestes sollten es nicht versäumen, die Bar im Saal der alten Schule anzusteuern, denn dort werden leckere Cocktails serviert. Dabei stehen jede Menge alkoholfreie Kreationen auf der Karte. Kein Wunder, unterstützen die Verantwortlichen doch die Aktionen "Unser Landkreis Lichtenfels gemeinsam gegen Drogen!" und "HALT".



Große Rundfahrt

Nach dem Sonntagsgottesdienst werden die ersten Oldtimer eintreffen. Bereits zum zwölften Mal kommen die Liebhaber alter Traktoren, Autos und Motorräder um den Zunftbaum zusammen. Für Fragen rund um das Oldtimer-Treffen steht Jürgen Panzer, Tel. 09571/759800, zur Verfügung. Gegen 12.30 Uhr startet die große Rundfahrt.

Zum Weißwurstfrühschoppen wird im Festzelt das Jugendblasorchester unter Leitung von Karlheinz Kerner das 5. Musikfestival der Nachwuchskapellen und Bläserklassen eröffnen Ab 17 Uhr spielt Alleinunterhalter "Toni".

Am 1. Mai ist es für viele Wanderer und Radler eine "angenehme" Pflicht, in Mistelfeld einen Zwischenstopp einzulegen - ob beim Weißwurstfrühschoppen mit Alleinunterhalter Matthias, der bis 15 Uhr spielen wird, oder zum Dämmerschoppen mit den "Leuchsentalern". Unter dem Motto "So schön klingt Blasmusik" wird Dirigent Norbert Brand böhmische Melodien präsentieren.

Neben fränkische Schmankerln lockt am 30. April und am Maifeiertag ein großes Kuchenbuffet. Darüber hinaus gibt's am Sonntag ab 17 Uhr frisch geräucherte Forellen.

Bei den Mistelfelder Veranstaltungen werden Speis und Trank für den kleinen Geldbeutel angeboten. "Mit zivilen Preisen wollen wir insbesondere Familien mit Kindern eine preiswerte Einkehr ermöglichen", erklärt Dirauf. Weitere Informationen unter www.leuchsentaler.de.



Jubiläumsfest

Die Vorbereitungen für das Jubiläumsfest zum 90. Geburtstag der "Leuchsentaler" vom 8. bis 11. September sind in vollem Gange. Mit dem Oberfränkischen Gautrachtenfest und dem Kreismusikfest des Nordbayerischen Musikbundes für den Landkreis Lichtenfels will der Gesang- und Musikverein an die großen Erfolge von 1997 und 2002 anknüpfen, wo sich über tausend Trachtler und Musiker im Spankorbmacherdorf einfanden.



Spenden

Nachdem die Musikerinnen der Kapelle neu eingekleidet wurden, ist es nun an der Zeit, dass das männliche Geschlecht eine neue Uniform bekommt. So sollen zum Jubiläum im September 2017 nach rund 25 Jahren die weinroten Westen und Sakkos ersetzt werden. Da die Kosten nur schwer durch den Verein getragen werden können, wurde ein Spendenkonto eingerichtet: Gesang- und Musikverein Mistelfeld e. V., IBAN DE67770918000100302252, RV Lichtenfels-Itzgrund, Verwendungszweck: Spende für Musikeruniform. Die Ausstellung einer Spendenbescheinigung nimmt der GMV gerne vor. Martin Dirauf