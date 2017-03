Lätaremarkt Ebern

von PR-REDAKTION

Im kirchlichen Jahreslauf haben die Sonntage vor Ostern, die übrigens als kleine Auferstehungsfeste von den Regeln der Fastenzeit ausgenommen sind, eine besondere Bedeutung. Der vierte Sonntag der Fastenzeit wird Lätare genannt. Dies kommt, wie so viele Begriffe in der kirchlichen und vor allem katholischen Kirche, aus dem Lateinischen und bedeutet "Freue dich!". Freuen können auch wir uns in diesem Jahr. Denn da Ostern in diesem Jahr ziemlich gegen Ende der möglichen Ostertermine liegt - der spätest mögliche Termin wäre der 25. April -, ist das Frühjahr schon einigermaßen weit fortgeschritten. Und das wurde, gefühlt, auch allerhöchste Zeit.

Jedes Jahr, spätestens wenn der Februar sich dem Ende neigt, warten wir sehnsüchtig auf die Sonne. Darauf dass die ersten Schneeglöckchen und Krokusse sprießen und uns die Primeln und Narzissen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wie ausgehungert sind wir nach dem meist tristen Winter nach frischem Grün und bunten Farbtupfern in den Wiesen. Die Kinder machen es uns vor, wenn sie voller Freude und Stolz die ersten Gänseblümchen des Jahres, meist ohne Stiel, in den Händen halten und verkünden "Die Blumen blühen schon, bald ist wieder Sommer." Dann freuen wir uns mit ihnen, auch wenn wir wissen, dass noch der eine oder andere kalte Tag kommen kann, ähnlich wie in den letzten Wochen, als auf angenehme 13 Grad nochmals frische 5 Grad folgten.



Hälfte der Fastenzeit

Doch gerade morgen, am Sonntag Lätare, der die Hälfte der Fastenzeit markiert und an dem Ostern in greifbare Nähe rückt, sollten wir uns nicht über kalte Tage Gedanken machen, sondern uns einfach darüber freuen, dass es endlich wieder "nauswärts geht", wie der Franke so schön sagt.



Dabei hilft uns auch das bunte Markttreiben, das am Sonntag wieder in Ebern herrscht. Blumenzwiebeln und bereits blühende Blumen, Sämereien, die ersten Pflänzchen für den Garten und das ein oder andere Helferlein für den Garten finden sich hier auf dem Marktplatz, aber auch in den Geschäften in Ebern, die diesen verkaufsoffenen Sonntag gerne nutzen. Damit sollten alle glücklich werden, die es bereits seit Tagen in den Fingern juckt, ihren Garten endlich wieder fit für den Sommer zu machen.



Märkte inspirieren

Doch nicht nur Material und Helferlein für den Garten erwarten die Marktbesucher. Auch im Haushalt fällt uns jetzt jedes einzelne Staubkorn auf. Wer noch nicht die richtigen Mittel und Helferlein hat, um hier Abhilfe zu schaffen, ist auf dem Markt und in den Geschäften ebenfalls genau richtig. Und wem seine Dekoration nicht mehr gefällt oder wer noch ein schönes Stück sucht, um seine bereits vorhandene Dekoration zu ergänzen, kann sich sicher sein, genügend Inspiration und natürlich auch fertige Dekorationselemente zu finden. Dabei herrschen die aktuellen Trendfarben natürlich vor - Pink, Grasgrün und Orangerot gehören in diesem Jahr auf jeden Fall dazu. Das freut besonders diejenigen, die kräftige Farben lieben. Für alle, die eher Pastelltöne mögen, finden sich zarte Rose- bis Brauntöne. So sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Bei den Motiven herrschen, besonders jetzt vor Ostern, natürlich Hühner, Hasen, Schafe und Eier vor. Aber auch Blumen, Raupen und Schmetterlinge sind zahlreich zu finden. Natürlich beschränkt sich die Auswahl nicht auf Dekoration für das Innere. Auch für die Gärten, die ja nur darauf warten, wieder in ihre bunte Farbenpracht ausbrechen zu dürfen, finden sich zahlreiche schöne Stücke - von der Rankhilfe zum Hochbeet, vom Solarlicht zum Dekoschild ist für jeden Bedarf und Geschmack etwas dabei.



Heimatmuseum geöffnet

Und wer sich vom bunten Treiben etwas ausruhen möchte, genießt ein Eis oder einen Kaffee in den umliegenden Bäckereien, Cafés und der Eisdiele. Oder es lockt ein Besuch im Heimatmuseum, das jetzt wieder jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet hat. Auch die "xaver-mayr-galerie" will aufgesucht werden. Die Ausstellung "ichdueswirihrsie", in der es um Porträts von Eberner Bürgern ebenso wie von Eberner Künstlern geht, wird am Samstag eröffnet. Katharina Becht