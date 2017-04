von PR-REDAKTION

Überall Kinderlachen, gemischt mit Gute-Laune-Musik, dazu der Geruch von gebrannten Mandeln und frisch geröstetem Popcorn und der Anblick bunter Fahr- und Spielgeschäfte: Das Kitzinger Frühlingsfest steht kurz bevor und verspricht bereits zum 68. Male beste Unterhaltung für Jung und Alt. Pünktlich zur Tourismus-Saison-Eröffnung geht es am Ostersonntag, 16. April, los.



Programm und Attraktionen

Der Kitzinger Hofrat eröffnet das bunte Treiben gemeinsam mit seinen Weinhoheiten und der Leiterin der Tourist-Information Julia Then auf dem Festplatz "Am Bleichwasen". Der kleine Festzug bringt bestimmt einige Besucher vom Marktplatz mit, die pünktlich zum Startschuss um 13 Uhr ankommen.

Zur Eröffnung starten der Autoskooter und das Kindersportkarussell zwei Stunden lang mit dem Angebot: "Jede Fahrt nur 1 Euro". Und das Vergnügen mit dem Hochfahrgeschäft, den Crazy Balls und dem Bungee-Trampolin kostet 2 Eur o pro Person.

Zur Auswahl stehen in diesem Jahr ein moderner Disko-Autoskooter, das beliebte Kindersportkarussell, die Crazy Balls, der Magic-Jumper sowie die nostalgische Schiffschaukel. Das Highlight ist aber das Hochfahrgeschäft "X-Flight" - ein Adrenalin-Kick der besonderen Art. Es handelt sich dabei um ein einzigartiges Fahr- und Flugerlebnis.

Weiterhin ist Kurzweil angesagt mit den verschiedensten Spiel- und Unterhaltungsgeschäften wie Schießen, Pfeilwerfen, Ballwerfen, Verlosung, Greifer und natürlich dem beliebten "Enten-Angeln".



Leckere Zuckerwatte

Imbiss- und Volksfestspezialitäten machen das Frühlingsfest perfekt. Freuen darf man sich auf Softeis, Slush-Ice, gebrannte Mandeln und Nüsse, frisch geröstetes Popcorn, Zuckerwatte, Lebkuchenherzen uvm. Die Brutzelhütte bietet frisch zubereitete Wurst- und Schmankerlspezialitäten an. Oder darf es vielleicht ein frisch gebackener Langos oder eventuell ein herzhaft belegter Crepes sein? Auch ein kleiner Biergarten lädt zum Verweilen ein.

Der Mittwoch, 19. April, steht ganz im Zeichen von Kindern und Familie: Ab 14 Uhr gibt es ermäßigte Fahrpreise und viele Sonderangebote - natürlich auch für die Jugend und Junggebliebenen. Am Freitag, 21. April, laden die Schausteller von 15 bis 17 Uhr zur "Happy Hour" ein, dann heißt es: "Einmal zahlen - zweimal fahren".

Geöffnet ist der Vergnügungspark täglich bis einschließlich Sonntag, 23. April, ab 14 Uhr bis in die Abendstunden. Das Volksfestunternehmen Uebel & Sachs und alle Schausteller freuen sich auf viele Besucher beim Kitzinger Frühlingsfest. red