von NINA GRÖTSCH

Ein Blind Date der etwas anderen Art gibt es in diesem Jahr beim "Kitzinger Frühling" zu gewinnen. Und das ist längst nicht alles, was am Sonntag, 23. April, auf die Besucher wartet.

Offene Geschäfte (übrigens nicht nur in der Innenstadt), Infos zu neuen Produkten, attraktive Angebote... Die Kitzinger Geschäfte, Handwerker und Dienstleister warten ab 13 Uhr mit so allerhand Interessantem auf. Die komplette Kaiserstraße, am Königsplatz, in der Luitpold- und in der Falterstraße tummeln sich die Besucher. Neben den dort angesiedelten Geschäften sind auch viele weitere Firmen mit Infoständen und tollen Aktionen vertreten. Auf der Automeile können sich die Besucher auf alle Neuigkeiten rund ums Auto und die E-Mobilität freuen. Eine Fahrrad- und E-Bike-Ausstellung mit Test-Parcours gibt es auf der Alten Mainbrücke.



Gewinnspiel

Gemeinsam mit dem Stadtmarketing-Verein haben sich die Autohäuser Tief Dörfler, Iglhaut und Spindler ein spannendes Gewinnspiel ausgedacht. Sie alle verstecken am Platz der Partnerstädte eins ihrer Auto-Top-Models unter einem großen Tuch. Wer errät, welches Modell wo darunter steckt, hat Chancen auf ein Wochenende mit einer BMW 5er Limousine, einer Mercedes Benz E-Klasse oder einem Audi A5 Cabriolet.



Drei Ecken mit Musik

Auf dem Marktplatz, beim Falterturm und am Eingang zur Herrenstraße gibt es Musik: Melly & Clyde, Double One und das Duo Lecker haben hier einen Platz reserviert.

Aktionsbereich für Kinder Kinder sind in der ganzen Stadt willkommen. Ein großes Eventmobil, eine Hüpfburg, ein Karussell, ein Bungee-Trampolin, Kinderschminken der evang. Jugend und und und stehen auf dem Programm.



Ottos Tombola

Wie in den vergangen zwei Jahren findet auch wieder "Ottos Tombola" statt. 2100 Preise hat Otto Ellmauer in Eigenregie zusammengetragen. Diese werden am Eingang zur Kaiserstraße (Mainseite) zu Gunsten der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. verlost. Zig Helfer haben hierfür auch wieder Kaffee und Kuchen gespendet.



Auszeit bei leckerem Essen

Die Kitzinger Gastronomen verwöhnen ihre Gäste mit leckeren Spezialitäten. Haltepunkte für Essen und Getränke ziehen sich wie ein roter Faden durch die ganze Stadt. Zusätzlich lädt die Spindler Wein-Lounge am Kaiserplatz ein.



Tag der offenen Gärtnereien

Blumen satt finden die Gäste beim Tag der offenen Gärtnereien, der zeitgleich zum Kitzinger Frühling in der Gärtnervorstadt Etwashausen stattfindet. Ein Shuttle bringt die Besucher halbstündlich von der Innenstadt nach "drüben".



"Fair Trade Stadt"

Kitzingen soll eine "bunte Stadt am Fluss mit grüner Kraft" werden. Einen großen Schritt dahin macht die Stadt, wenn sie am Sonntag offiziell das Siegel "Fairtrade Town" erhält. Viele Einzelhändler und Gastronome in der Stadt denken bereits nachhaltig und verkaufen fairtrade-produzierte und gehandelte Produkte. Nähere Informationen zu dem Thema gibt es am Sonntag an einem Infostand am Marktplatz, wo um 15 Uhr auch die feierliche Überreichung des Siegels erfolgt.



Klaviernacht im In:Hof

Zum Abschluss des Stadtfestes gibt der Bluespianist Martin Schmitt mit seinem Trio noch ein Konzert im In:Hof. Martin Schmitt verbindet in seinem Programm "Aufbassn" bayerische Texte mit Blues-, R&B-, Soul- und Jazzelementen - gewissermaßen eine Rückbesinnung auf seine musikalischen und sprachlichen Wurzeln. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es in der STMV-Geschäftsstelle, Alte Burgstraße 5, oder unter www.kitzingen-kanns.de. lni