Kirchweih in Nedensdorf

von PR-REDAKTION

Die Ortskirche "Maria Königin" sticht inmitten des leuchtenden Grün des Lindenplatzes heraus. Ihr Weihetag wird alljährlich seit 1957 am 1. Mai gefeiert. Einheimische und Gäste sind zum Kirchweihgottesdienst um 8.30 Uhr eingeladen. Im Anschluss wird Pfarrer Hans-Werner Alt eine Fahrzeugsegnung vornehmen.

Schon seit Jahren sorgt sich Mesner Heinrich Leicht mit viel persönlichen Einsatz um das Gotteshaus. Die Dorfgemeinschaft der Frauen kümmert sich um die Sauberkeit der Kirche. Die Filialkirchengemeinde gehört zur Pfarrei Altenbanz. Pfarrer Alt hält nach Möglichkeit regelmäßig während der Woche Gottesdienst in Nedensdorf.

Viel Wert legt die Bevölkerung auf ein gepflegtes Ortsbild. Unter der Regie des rührigen Obst- und Gartenbauvereines wird dafür viel Zeit und Arbeit investiert. Der großzügige Dorfplatz, idyllisch gelegen am Main, ist Ende August zusammen mit dem Lindenplatz Veranstaltungsort für das alljährliche Dreschfest unter Regie des Obst- und Gartenbauvereines.



Naturdenkmal

Der Mai zeigt den Frühling bekanntlich von seiner schönsten Seite. Eine der schönsten Perspektiven des Ortes bietet sich dem Betrachter vom Naturdenkmal Trimeusel aus, einer steilen Erhebung direkt am Main. Der Rundumblick über das Obere Maintal mit Vierzehnheiligen und dem Staffelberg macht diesen Aussichtspunkt einzigartig.

Wanderern sind die Keltenwege im Stadtbereich und seinen Ortsteilen zu empfehlen.

Nedensdorf wird vom Weg "C" tangiert. Im Flurbereich nehmen der Trimeusel und der Mahlberg eine besondere Stellung ein. Dort sind Schautafeln aufgestellt. Der Mahlberg liegt etwa 327 Meter über dem Meeresspiegel. Das Wort, so die Recherchen von Dr. Ferdinand Geldner, stammt vom fränkischen "mallobergus" ab, was so viele bedeutet wie Hügel, auf dem Gericht gehalten wurde. Die Keltentour umschließt vornehmlich das Gebiet westlich des Maines. Mit Start in Bad Staffelstein ist der Weg über Wiesen, die Eierberge, dem Trimeusel und eben Nedensdorf und weiter über Unnersdorf zurück nach Bad Staffelstein gut beschildert. Zur Einkehr empfiehlt sich die Brauereigaststätte Reblitz in Nedensdorf. Zum Kirchweihfest wird Küchenchef Thomas Reblitz die Gäste verwöhnen; verschiedene hausgebraute Biere stehen im Angebot. Franz Böhmer