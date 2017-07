Kirchweih im Döbertengrund

von PR-REDAKTION

Der Döbertengrund ist so etwas wie die Kornkammer der Adam Riese Stadt. In der idyllischen Region gibt es etliche Landwirte, zwei Mühlenbetriebe, einen Bäcker und einen Metzger. Deren naturbelassenen Produkte werden im Landkreis ebenso geschätzt wie die dort gepflegte Gastlichkeit. Am Wochenende gedenken die Weisbremer, Gößmitzer und Serkendorfer der Segnung ihrer kleinen Kapelle.



Drei Orte, ein Name

Am Sonntag, 16. Juli, findet um 8.30 Uhr ein Festgottesdienst mit anschließender eucharistischer Prozession durch Serkendorf statt. Wer von Uetzing Richtung Weisbrem unterwegs ist, wird zwischen den beiden Orten am linken Straßenrand begrüßt: "Willkommen im Döbertengrund". Hinter dem Namen verbergen sich die drei Orte Weisbrem, Gößmitz und Serkendorf. Weisbrem ist wegen seiner Gastwirtschaft bekannt. Das Team der Familie Dinkel verwöhnt seine Gäste mit leckeren Speisen zu günstigen Preisen - im Fall der Kirchweih von Donnerstag bis Montag mit den typischen Spezialitäten. Außerdem unterhält zum Ausklang am Montag ab 17 Uhr der "Schorsch". In Gößmitz steht das Gemeindehaus der ehemaligen politischen Gemeinde Serkendorf. Hier ist jetzt die Feuerwehr untergebracht. Im Laufe der Jahre sind im Inneren Gemeinschaftsräume, Küche und WC entstanden. Serkendorf ist der größte der drei Orte. Hier befindet sich auch die Kapelle, die im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht. Ende 1924 verfolgte der Bauer Konrad Schorn die Idee, mit dem Bau einer kleinen Kapelle eine Kriegergedächtnisstätte für die Gefallenen der Gemeinde Serkendorf zu errichten.



Viel Eigenleistung

1925 riefen Männer aus Serkendorf den Kapellenbauverein ins Leben. Im Oktober 1925 konnte der Rohbau eingedeckt und das Kreuz aufgerichtet werden. Noch vor Jahresende weihte Pfarrer Gütlein die neue Glocke ein. 1927 erfolgten die Innenarbeiten und die Ausstattung, viel Eigenleistung und Sachspenden waren notwendig. Das Altarbild zeigt die Himmelskönigin. Am 9. Oktober vollzog schließlich Pfarrer Gütlein die Einweihung der Kapelle.

Bis 1977 feierten Weisbrem und Gößmitz Kirchweih ohne Kirche im Juli; Serkendorf hatte eine Kapelle, aber keine Gastwirtschaft und feierte im Oktober. Unter dem Geistlichen Rat Pfarrer Franz Krapf und dem Zweiten Vorsitzenden des Kapellenbauvereins, Bernhard Dinkel, wurden die beiden Kirchweihtage vereinigt und in den Juli gelegt. Gerd Klemenz