Kirchweih Wunderburg

Rund um die Pfarrkirche Maria Hilf findet von Donnerstag, 13., bis Montag, 17. Juli, die Wunderburger Kirchweih statt - mit die größte im Stadtgebiet, wenn nicht in diesem Jahr sogar die größte. Mit Dieter Gramß, Vorsitzenden des Wunderburger Bürgervereins, dem neuen 2. Vorsitzenden Florian Schuch, der als Vertreter der jungen Generation in den Vorstand aufgerückt ist, und Horst Gehringer als Zuständiger für die Öffentlichkeitsarbeit steht ein bewährtes Organisationsteam an der Spitze, das mit einer riesigen Zahl an ehrenamtlichen Helfern dieses Fest auf die Beine stellt.

Seit "ewigen Zeiten" gibt es schon die Kirchweih auf der Wunderburg, auch wenn die erste urkundliche Erwähnung aus dem Jahr 1350 herrührt, wo von einem "befestigten", aus Stein gemauerten Haus die Rede ist, dessen Bauausführung für die Wunderburger Vorfahren Anlass zum Wundern, zum Erstaunen, vielleicht auch zur Bewunderung gab.



Es tut sich was

Wer heute durch den Stadtteil geht, dem mag es ähnlich gehen. Es tut sich was in der Wunderburg. Im Ulanenpark ist der Fortgang der Baustelle von Woche zu Woche sichtbar. Mit Wohnungen und einem Nahversorger, mit Häusern und einem Gesundheitszentrum, das insbesondere Senioren den Verbleib im Stadtviertel bei medizinischer Fürsorge erlaubt, gibt es auch in der Gegenwart Anlass zum Staunen. Es ändert sich nicht nur die äußere Gestalt des Viertels. Insbesondere die Infrastruktur wird mit der Realisierung des Konzepts des Gesundheitszentrums verbessert.

Auch sonst tut sich einiges in der Wunderburg. Die Wunderburger Löschgruppe erhielt am Münchner Ring ein zeitgemäßes Domizil, der Kiosk am Adenauerufer wird umgebaut und sieht seiner Wiedereröffnung entgegen. Mitten in der Wunderburg erhielt die Fassade der Brauerei Keesmann rechtzeitig vor dem 150. Jubiläum eine umfassende Restaurierung. Der Brunnen vor der Pfarrkirche wurde technisch überholt und das Ulanen-Denkmal umfassend renoviert.

Vieles hat sich also in der Wunderburg getan - also auch ein Grund, zusammen zu feiern und die Geselligkeit zu pflegen. So lädt der Bürgerverein Wunderburg alle Wunderburger und natürlich auch Bamberger zur Kirchweih ein, die alljährlich um das Fest der hl. Maria Magdalena am 22. Juli stattfindet.

Offiziell eröffnet wird die Wunderburger Kirchweih am Donnerstag, 16 Uhr, mit der "Wunnäburchä Bloskabälln", die vor der Pfarrkirche aufspielt.



Kinderprogramm

Um 18 Uhr wird die Tombola des Bürgervereins eröffnet, gleichzeitig setzt sich der Festzug von der Gereuth aus in Bewegung. Um 18.30 Uhr wird der Kirchweihbaum durch die Freiwillige Feuerwehr Birkach aufgestellt, umrahmt mit Kirchweihmusik der Maintaler Blaskapelle aus Trosdorf. Am Freitag startet die Kerwa um 11.30 Uhr mit dem Klassiker "Pichelsteiner Eintopf" im Festzelt. Um 15 Uhr schließt sich das Kinderprogramm auf der Showbühne an - angesagt hat sich das "Bamberger Kasperl" mit Florian Herrnleben. Um 19 Uhr sorgt "Nothing in Common" im Festzelt für gute Laune. Der Samstag beginnt um 14 Uhr mit Aufführungen der Kinder des Wunderburger Kindergartens Maria Hilf. Der Erlös aus Kaffee- und Kuchenverkauf kommt dem Kindergarten zugute. Um 18 Uhr findet in der Pfarrkirche Maria Hilf ein ökumenischer Gottesdienst mit dem Wunderburger Singkreis und Pfarrer Marcus Wolf statt. "Einzigartig - stimmungsgeladen - unverwechselbar" präsentieren sich ab 19 Uhr die "Oberfrankenrebellen". Nach guter Tradition findet am Sonntag, 9 Uhr, in der Pfarrkirche der Festgottesdienst statt, umrahmt von der Musikkapelle Wattendorf. Um 10.30 Uhr gibt es den Weißwurst-Frühschoppen und Lukullisches im Festzelt, ab 17 Uhr spielt der Musikverein Frensdorf und Umgebung auf.



Ermäßigte Fahrpreise

Der Montag beschließt das bunte Kerwatreiben der Hahnenschlag ab 17 Uhr, diesmal mit der Bamberger Gärtnersfrau Julia Neubauer als "Humsera". Bis 18 Uhr sind die Fahrpreise bei allen Fahrgeschäften ermäßigt, um 18 Uhr heißt das Motto mit der Band "Big Sound Jack" "Mer sog i net". Horst Lange