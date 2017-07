Kirchweih Steinbach am Wald

von PR-REDAKTION

Es geht los mit den Trachtenkirchweihen im oberen Frankenwald. Ein Teil der Steinbacher Jugend hat sich zur Zechgemeinschaft geformt und unter der Federführung von Cosima Wiegand ein attraktives Kirchweihprogramm auf die Beine gestellt.

Sechs Paare und Kellner feiern nicht nur die Weihe der St. Heinrichskirche im Jahre 1966, sondern hauchen auch Brauchtum Leben ein. 1990 war es, als in Steinbach nach jahrzehntelanger Pause erstmals wieder "gezecht" wurde. Damals fanden sich zwölf Paare und zwei Kellner zusammen, um diese Tradition zu beleben. Seitdem ziehen die Trachtenmädels und -jungs jährlich zahlreiche Besucher an. Auf dem Areal rund um die St. Heinrichskirche wird ein Zelt aufgestellt. Daneben gibt es den festlich geschmückten Plan, in dessen Mitte der "Zechbaam" herausragt. Seit Wochen übt der Nachwuchs die drei Pflichttänze Walzer, Rheinländer und Polka. Das Beherrschen dieser Tanzschritte ist ein Muss. Denn die jungen Leute müssen ihre Kür bestehen und zu den Klängen des Steinbacher Musikvereins im festlich geschmückten Plan tanzen.



Eine Augenweide

Die Mädchen sind eine Augenweide, denn diese präsentieren sich getreu der Festtagskleidung der Bäuerinnen in früheren Zeiten. Die Trachtenkirchweih beginnt am Freitag um 18 Uhr mit dem Baumaufstellen. Um 20 Uhr steigt eine Plattenparty mit dem "DJ-Team". Der Samstag steht unter dem Motto "Party bis die Tracht kracht". Es spielen die Wickendorfer Musikanten. Der Sonntag startet um 8.30 Uhr mit der Kirchenparade und anschließendem Festgottesdienst. Danach ist Frühschoppen am Festplatz.

Höhepunkt am Sonntag ist der Festumzug gegen 13.30 Uhr, wenn die Burschen gemeinsam mit ihren "Zechmadla" durch die Gemeinde ziehen und danach auf dem Festplatz zum Plantanz einladen. Um 19 Uhr sorgt DJ Super für Partystimmung. Der Montag beginnt mit dem traditionellen "Ständerla", begleitet vom Musikverein Steinbach. Danach wird zum Weißwurstfrühstück eingeladen. Der Nachmittag ist den Familien gewidmet, u. a. treten die Kinder vom Kindergarten Steinbach auf. Die Kirchweih klingt mit "Ali & Querchl" aus.

