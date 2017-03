Jubiläumsmesse Erwin Wolf

von PR-REDAKTION

Die alljährliche Hausmesse bei Erwin Wolf - Forst und Gartengeräte, feiert der Chef mit seinem Team ganz groß. Am Samstag, 8., und Sonntag, 9. April, steht der 30. Geburtstag des Unternehmens an. "Bei uns erhalten die Kunden alles für die Wald-, Forst- und Gartenarbeit", erklärt Erwin Wolf das Sortiment.

Am Samstag, 8. April, lockt neben den Messeangeboten eine Speed-Carving-Vorführung der Chain-Saw-Brothers, Martin und Winfried Breunig. "Wir sehen, wie in kürzester Zeit ein Kunstwerk aus Holz entsteht", beschreibt Wolf die Show bei der sicher auch Sägespäne fliegen.

Die geschnitzte Figur wird am Sonntag, 9. April, 15 Uhr, bei einer Versteigerung verkauft. Weiterhin wettet der Firmeninhaber Erwin Wolf am Samstag, 8. April, mit dem Bürgermeister der Stadt Münnerstadt, Helmut Blank, um 500 Euro.

"Wetten, dass der Bürgermeister es nicht schafft", so Wolf, "um 16 Uhr mindestens hundert Leute zu mobilisieren, die mit Osterhasenohren verkleidet und zusammen mit den Kindergartenkindern aus Reichenbach ein kleines Osterliedchen singen."

Der Kindergarten aus Reichenbach unterstützt die Wette indem vor Ort selbst gebastelte Hasenohren zum Verkauf angeboten werden. Sowohl der Wetteinsatz als auch der Erlös aus der Versteigerung der Holzfigur kommt dem Kindergarten in Reichenbach zugute. Am Messesonntag gibt es wie gewohnt Messeangebote und Messerabatte.

Außerdem gibt es zahlreiche Aussteller und verschiedene Vorführungen sowie eine gute Unterhaltung mit den Musikkapellen aus Burghausen und Langenleiten.



Historie

Im Jahre 1987 begann Erwin Wolf seine Firma für Forst- und Gartengeräte aufzubauen. Schon damals gehörte - neben dem Verkauf - der Kundendienst und das Reparieren der Geräte zum Service. Seit 1992 darf sich die Firma Wolf Fachbetrieb für Stihl Motorsägen und -zubehör nennen. 2002 wurde durch den Neubau die Ausstellungsfläche auf 100 Quadratmeter und die Werkstatt mit Lager auf 80 Quadratmeter erweitert. Die Werkstatt wird seit 2010 von Timo Wolf geleitet.



Hier ein Überblick über das vielfältige Angebot der Firma Wolf:

Gartentechnik: Aufsitzmäher, Hochgrasmäher, Mähroboter, Vertikutierer, Motorsensen, Kombigeräte, Kreiselschere, Hochentaster, Gartenhäcksler, Heckenscheren, (AKKU/Benzin/Elektro), Motorhacken, Einachser, Transportmulden, Laubsaug-und Blasgeräte, Sprühgeräte, Wassertechnik, Rasenmäher, Frontmäher.

Forsttechnik: Motorsägen, Motorsensen, Seilwinden, Holzspalter, Kreissägen, Transportmulden, Forstzubehör.

Kommunaltechnik - Bau und Industrie: Stromerzeuger, Wassertechnik, Seilwinden, Hochgrasmäher, Frontmäher, Balkenmäher.

Gerätetechnik - Haus und Hof: Stromerzeuger, Wassertechnik, Akkugeräte.



Kundendienst

Natürlich bietet die Firma Erwin Wolf auch einen Kundendienst für folgende Geräte an: Motorgartengeräte (Rasenmäher, Aufsitzmäher, Fräsen), Forstgeräte (Kettensägen, Holzspalter, Kreissägen), Reinigungsgeräte (Hochdruckreiniger usw.), Baugeräte (Trennschleifer, Stromerzeuger), Robotservice, VDE Normen 0701-0702, UVV für Motorgeräte und Elektrogeräte. Das ist aber längst nicht alles, bei Erwin Wolf wird auch scharf gestellt: Ketten, Kreissägenblätter, Messer für Balkenmäher, Messer für Rasenmäher, Heckenscheren, Hartmetallketten und Freischschneider Messer.

Wer will, kann seine Geräte gegen einen Aufpreis auch abholen und wieder bringen lassen, das erleichtert dem Kunden das lästige Schleppen und unterwegs sein. Oder, man kauft bei Wolf einen gebrauchten Mäher oder Häcksler oder was immer die Arbeit im Garten oder Forst erleichtert.

Wer sich ein Garten- oder Forstgerät nicht leisten will, der leiht sich aus dem großen Gerätepark einfach die passende Maschine aus. Einfach anfragen und dann loslegen. Ob eine Stunde oder ein ganzer Tag - der Tatkraft sind keine Grenzen gesetzt. Ob mit der Ferrari-Fräse der Boden bearbeitet wird, zur Rasenpflege ein Rasenlüfter, Vertikutierer, oder zur Hecken- und Baumpflege eine Motorsäge ab 3,5 PS zum Einsatz kommt - um nur einige Beispiele zu nennen - bei Erwin Wolf wird jeder fündig. Sogar die Brennholzbearbeitung mit einem Spalter mit Fahrwerk und einem Spalter Schlepper ist machbar.

Der nächste Winter kommt bestimmt und dann ist es wunderbar zu wissen, es liegt genügend brennbereites Holz vor der Hütte. red/av