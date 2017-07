In Stanich steppt am 9. Juli der Löwe

von PR-REDAKTION

In "Stanich" steppt am Sonntag, 9. Juli, der Löwe, wenn das Stadtsteinacher Wappentier herzlich auf den Marktplatz zum ersten Stadtfest nach vielen Jahren einlädt. Die Besucher erwarten zahlreiche Attraktionen und kulinarische Spezialitäten.

Beginn des Stadtfestes ist am Sonntag um 11 Uhr mit einem Frühschoppen und Musik von den "Original Schockothalern". Die "Schockothaler" sind Bernd Meile und Hecy Junold - zwei Vollblutmusiker, die alles spielen. Mit Saxophon/Klarinette, Gesang und Gitarre, guter Laune und etwas Technik schöpfen sie aus einem Repertoire von 400 Songs.

Ab 14 Uhr gibt es Vorführungen der Karatekas, Tanz und Gesang der Kindergartenkinder, eine Zaubershow mit dem Magier Oswaldo, Gesang des Chores "Akustika" und Explosives mit der Feuerwehr. Außerdem steht ein Radlerquiz des Radsportvereins Concordia Zaubach auf dem Programm.

Ab 16 Uhr unterhält die "Original fränkische Trachtenkapelle" des Musikvereins Stadtsteinach mit flotter Unterhaltungsmusik bis zum Schluss.

Auf und rund um den Marktplatz gibt es einen Luftballonwettbewerb, Fotofunbox, Tennisparcours, Kinderschminken, Kettensägenholzkünstler, Zielspritzen mit der Jugendfeuerwehr, um 15.30 Uhr eine Orgelführung in der katholischen Kirche, die Steinachtalflitzer stellen ihre Seifenkisten vor und noch vieles mehr. Die Geschäfte rund um den Marktplatz haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Sollte extrem schlechtes Wetter herrschen, zieht das Stadtfest in das Feuerwehrhaus um. red





Festprogramm:

Live auf der Bühne ab 11 Uhr:

 Bis zirka 13.30 Uhr Frühschoppen. Es spielen die "Original Schockothaler", denn Schockothal is´ überall!

 Ab 14 Uhr bunter Nachmittag

 Sportshow der Stadtsteinacher Karatekas

 Tanz und Gesang der Kindergartenkinder

 Gesangsschmankerl des Chores Akustika

 Zaubershow mit dem Magier Oswaldo

 Explosives mit der Freiwilligen Feuerwehr

 Verlosung beim Radlerquiz des Radsportvereins Concordia Zaubach



Ab 16 Uhr bis zum "hamm geht´s":

Flotte Unterhaltungsmusik mit der Original fränkischen Trachten Kapelle des Musikvereins Stadtsteinach.



Auf und rund um den Marktplatz:

 Luftballonwettbewerb - TSV und Megapix

 Photofunbox - Megapix

 Tennisparcours - Tennisclub

 Kinderschminken der Faschingsgesellschaft Stadtsteinach

 Fußball Radarmessung - TSV

 Orgelführung in der katholischen Kirche ab 15:30 Uhr durch Jürgen Stapf

 Kinder- und Jugendbetreuung - kath. Jugend

 Kinderhüpfburg ab 13 Uhr

 Zielspritzen mit der Jugendfeuerwehr - FFW

 "Frankenwald - Waldgebiet des Jahres" - Amt f. Ernährung, Landw. u. Forsten

 Kettensägenholzkünstler

 "Rettungsgasse" von Rot Kreuz und Wasserwacht

 "Wir fangen Kultur im Garten" im alten Rathaus - Kulturinitiative "Die Wüste lebt"

 Sektbar im Vorgarten Heimatmuseum - Team des Heimatmuseums

 Stanich in alten Ansichten - die Sammlerfreunde stellen aus

 Alles rund ums Fahrrad - RSV Concordia Zaubach

 Faszination Seifenkisten - die Steinachtalflitzer stellen sich vor

 Ein Stand mit flotten Bienen - Imkerei gestern und heute - Imker Heinrich

 Informelles rund um das Stadtsteinacher Jugendparlament

 Stände der Mediengruppe Oberfranken und der Firma HAKA-Reinigungsmittel



"Sprung zum Marktplatz":

 Der Frankenwaldverein organisiert am Vormittag ab Sportplatzgelände eine Wanderung zum Marktplatz

 Etliche offene Geschäfte von 13 bis 18 Uhr rund um den Marktplatz

 Kulinarische Spezialitäten von gut fränkisch bis zu den Spezialitäten dieser Welt. Unter anderem: Pizza und Pasta, Spanferkel, Burgervariationen, Steaks, Brodwerscht, Weißwürste zum Frühshoppen, Brotzeiten, Kaffee und Kuchen, Urrädla, Waffeln, Donuts und vieles mehr