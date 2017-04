Home & Lifestyle

von PR-REDAKTION

Wer sich zum Frühlingsanfang vorgenommen hat, sein Zuhause neu zu gestalten, ist bei Sabine Blechner in Strullendorf genau richtig.

Am Samstag, 8. April, 10 bis 16 Uhr, und am Sonntag, 9. April, 13 bis 17 Uhr, findet in den Geschäftsräumen und im großen Außenbereich der Lindenallee 27 a in Strullendorf eine große Frühlingsausstellung statt. Diese bietet Kunden alles für ein schönes Zuhause - farbenfrohe Accessoires und wunderschöne Frühlingsdekorationen bringen einen frischen Lifestyle und zeigen die neuesten Trends. Die sorgfältig ausgewählten Dekorationsartikel und Produkte lassen den Frühling in einem neuen Licht erstrahlen. Auch wer sich nur inspirieren lassen oder Ideen sammeln will, wer sich für die neuesten Deko-Trends interessiert oder nur Anregungen für die eigene Kreativität benötigt, wird in der optimal abgestimmten Ausstellung sicherlich fündig. Angefangen bei unterschiedlichen Wandfarben, Bodenbelägen, weiter mit Wandobjekten, Gardinen, Lampen, Kissen, Dekorationsgefäßen, ob groß oder klein, für den Innen- oder Außenbereich - es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Frau Blechner arbeitet hauptsächlich mit holländischen Firmen, unter anderem PTMD, die in der Branche als Vorreiter in den Bereichen Lifestyle und Dekorationen gelten, zusammen. Aber auch heimische Unternehmen wie die Firma Parkett & Raumausstattung Müller GmbH in Ebern runden das umfangreiche Sortiment ab.

Frau Blechner ist seit über 15 Jahren in der Dekorationsbranche tätig und führt erfolgreich den Familienbetrieb in Strullendorf. Was die Inhaberin besonders auszeichnet, sind ihr Fachwissen, die kompetente und stilsichere Arbeitsweise rund ums Thema Einrichten und ihr besonderer Service einer kostenlosen und ganz individuellen Beratung, wenn nötig auch bei den Kunden vor Ort.

Als besondere Überraschung bietet die Ausstellung an beiden Tagen ausgewählte Mode, Schuhe und exklusiven Schmuck, natürlich alles perfekt aufeinander abgestimmt.



Lassen auch Sie sich von einem Feuerwerk der Farben inspirieren. Sabine Blechner freut sich auf Ihr Kommen!