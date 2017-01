Hochzeitsmesse in Hallstadt

von PR-REDAKTION

Über 30 Aussteller sind bei der großen Hochzeitsmesse am Sonntag, 15. Januar, 13 bis 18 Uhr, im Kulturboden Hallstadt, An der Marktscheune 1, vertreten. "Der Besuch der großen Hochzeitsmesse spart Ihnen viele Wege, weil Sie hier alles finden, was Sie zu Ihrer Traumhochzeit brauchen", verspricht Karin Eminger von Karin Eminger Friseure Baunach, die die große Hochzeitsmesse veranstaltet.



Regionale Aussteller: persönlicher Kontakt

Bei der Auswahl der Firmen, die sich auf der großen Hochzeitsmesse präsentieren, hat Karin Eminger darauf geachtet, dass sie aus der Region stammen. "Das sichert den persönlichen Kontakt." Vertreten sind Anbieter aus den Bereichen Frisur (Karin Eminger Friseure Baunach), Beauty (Kosmetikstudio Nadine Winterstein), Mode (Store68, Marry Me, Bianca"s Brautstudio), Foto (Ullrich Wrede, Foto Daug, Thorben Eck, Marc Zrenner, Videografin Alla Werr), Immobilien (Remax), Fitness (One More Personal Fitness Studio), Geschenke (Tupper Hochzeitstisch), Reise (Sandras Reisecenter), Floristik (Dehner, CK Ideal), Süßes (Janes Cake Tragedy, Zuckerbunt), Essen/Getränke (Scharfenberg, Institut für Cocktail Technique, Catering Werner Tinkl), Schmuck (Goldschmiede Rainer Volk), Dekoration (Cards & Creations, Die Wunderkerze), Fahrrad (Der Radladen), Event (Veranstaltungstechnik Beer, Ballon Romantik) und Musik (Harald & Werner, Nicola Probst, mry me, Marry).



Modenschauen

Modenschauen veranstalten Store68 um 14.30 Uhr und MarryMe um 16.30 Uhr. Parkplätze gibt"s in der Marktscheune. Weitere Informationen auf Facebook, Stichwort Die Hochzeitsmacher.