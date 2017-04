Große Neueröffnung mit Aktionswochen

von PR-REDAKTION

In neuen Räumlichkeiten präsentiert sich seit wenigen Wochen das alteingesessene Bamberger Fahrradhaus Griesmann. Von der Oberen Königsstraße zog man nach mehr als zehn Jahren nur wenige Meter weiter an den Gangolfsplatz 4. Aus praktischen Erwägungen verlagerten Siegfried und Karin Bürger ihr Ladenlokal mit 130 Quadratmetern und einer 110 Quadratmeter großen Werkstatt an den neuen Standort, an dem bislang Optik Heuer beheimatet war. Riesig ist die Auswahl an hochwertigen Fahrrädern auch in den neuen Räumlichkeiten. Mehr als 150 Räder vom Kinderfahrrad über Montain-Bikes oder Tourenrädern bis hin zum exklusiven E-Bike gibt es alleine im Ladenlokal.



Unsichtbarer Fahrradhelm

Im Trend sind nach wie vor E-Bikes, wo Siegfried Bürger alleine 60 verschiedene Modelle anbietet und rund 100 dieser seniorengerechten Zweiräder auf Lager hat. Auch hier schreitet die Technik rasant voran: 500 Watt-Akkus von Bosch oder Yamaha erlauben Reichweiten von bis zu 200 Kilometern. Das Ehepaar Bürger sowie Barbara Langer, die dem Fahrradhaus Griesmann seit vielen Jahren ihrer Firma die Treue hält, beraten ihre Kunden fachmännisch und bieten für jeden Geldbeutel und jeden Anspruch das richtige Rad an. Dabei kommt es auch auf das Detail an: So ist Fahrrad Griesmann in Bamberg der richtige Ansprechpartner in Sachen Airbag-Fahrradhelm. Durch ihn werden bei einem Sturz Hals- und Nackenbereich sowie Wirbelsäule weit möglichst geschützt.

HÖVDING, der unsichtbare Fahrradhelm, wird als Kragen oder auch Schal um den Hals getragen. Der Airbag, der durch Sensoren am Kragen gesteuert wird, entfaltet sich und ist erst durch einen Aufprall sichtbar.



Viele Preisreduzierungen

Aus Gründen der Sicherheit und des bequemen und entspannten Fahrens ist für den ambitionierten Fahrradfahrer auch der richtige Sitz. Hier bietet Fahrrad Griesmann eine individuelle Beckenknochenvermessung an, wodurch jeder Radler den passenden Sattel des Sattel- und Griffeherstellers SQlab findet. Sowohl dem Freizeitradler als auch dem Radsportler wird ein breites Spektrum mit Angeboten der bekanntesten Fahrradhersteller geboten: Winora, Haibike, BBF oder Diamant wetteifern hier um die Gunst des Kunden. Auch im Mountainbike-Bereich gibt es Neues: Die neue Radgröße von 27,5 Zoll bis zu 29 Zoll ermöglichen eine höhere Endgeschwindigkeit bei niedrigerer Trittfrequenz und einem besseren Abroll-Comfort im Gelände. All das kann begutachtet und ausprobiert werden bei den Eröffnungswochen von Freitag, 21. April, bis Samstag, 6. Mai. In diesem Zeitraum erwartet die Kunden viele Sonderangebote und Preisreduzierungen von 20 Prozent auf alle 2016-er vorrätigen Fahrradmodelle. Außerdem sparen Sie bei Abgabe Ihres alten Helmes zehn Prozent beim neuen Helm!



Das Fahrradhaus Griesmann hat während der Eröffnungswochen montags bis freitags von 9.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 15Uhr geöffnet, Wissenswertes und weitere Infos gibt es auch unter www.fahrradhaus-griesmann.de oder unter Tel. 0951/22967 . Die Familie Bürger und ihr Team freuen sich auf zahlreichen Besuch. Horst Lange